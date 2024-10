"No usamos Marvel y profundo en la misma frase, pero me gusta". Zoe Saldaña cree que 'Guardianes de la Galaxia' y 'Vengadores' ocultan mucho más de lo que parece

Es probable que Gamora no vuelva a Marvel después de 'Guardianes de la Galaxia vol. 3', que dejaba su historia bien terminada, pero eso no significa que Zoe Saldaña no opine maravillas del estudio y su maquinaria. De hecho, después de cinco películas acompañando a Star-Lord y los Vengadores, ahora puede conseguir por fin su ansiado Óscar por 'Emilia Pérez', y aunque sería fácil para ella renegar de su pasado, lo abraza con calidez.

Reina Gamora

Ha sido en Know Their Lines donde ha comentado algo que a todos nos ha pillado por sorpresa: le gustaría volver a rodar sus partes en 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame' porque ahora sabría hacerlo mucho mejor después de ver el viaje de Gamora al completo.

Ojalá pudiera volver a grabar lo que Gamora estaba pasando durante las películas de 'Vengadores'. No terminaba de entender lo que estaban haciendo los hermanos Russo. Son unos directores excelentes y la oportunidad que me dieron fue el papel de una vida. Destacar a Gamora de esa manera en sus películas es algo por lo que siempre estaré agradecida. Ojalá pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo para esforzarme un poco más, porque era una gran oportunidad de interpretar a una hija teniendo problemas con un padre y tomando la decisión de reconciliarse o simplemente de marcharse a otro lado. Habría sido una gran oportunidad si hubiera estado más atenta.

Es más, cree que los blockbusters de superhéroes esconden mucho más de lo que parece: "Sé que es una película Marvel, y que no solemos usar palabras como 'Marvel' y 'profundo' en la misma frase, pero me gusta, y estoy orgullosa de saber que formé parte de grandes películas que se dirigieron a una audiencia más joven y que la inspiró". También todo son palabras bonitas hacia James Gunn, claro está.

Lo que James Gunn estaba haciendo era algo realmente especial. Se supone que éramos estos marginados que venían con traumas de infancia, discapacidades y problemas mentales. Les dio espacio para ser amados y encontrar una familia en su amistad. Fue una película realmente importante ahora que la recuerdo.

¿Seguro que no la veremos en 'Vengadores: Doomsday' y 'Vengadores: Secret wars'? Porque todo parece apuntar a que lo haría con ganas a cambio de un cheque medianamente grande, la verdad.

