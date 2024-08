Patrick Dempsey audicionó para otro famoso doctor de televisión antes de llevarse el papel en 'Anatomía de Grey'

Entre los pilares de 'Anatomía de Grey', Patrick Dempsey ha sido uno de los principales junto a la propia Ellen Pompeo. Durante 11 largas temporadas el neurocirujano guaperas Derek Shepherd fue uno de los reclamos principales de la serie.

Podría no haberlo sido, porque el intérprete no se quedó con muy buena impresión tras su casting para la serie. Decía que la creadora Shonda Rhimes lo asustaba y lo miró muy seria durante toda la audición, dándole la sensación de que no lo estaba haciendo bien.

Convencido de que no se llevaría el papel, el actor fue a otro casting de serie médica. Nada menos que a audicionar para el papel de Dr. House, para el que tendría una dura oposición y que en última instancia se acabaría llevando Hugh Laurie. Cuando menos lo esperaba recibió la llamada de Rhimes, y el papel de Shepherd era suyo.

Su paso por la serie tuvo un complicado detrás de las cámaras

Su rol en 'Anatomía de Grey' no solo se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la serie, fue también una gran ayuda para su carrera. Durante un tiempo se convirtió en uno de los hombres más guapos de Hollywood, protagonizando comedias románticas como 'Bridget Jones' Baby', 'La boda de mi novia' o 'Historias de San Valentín'.

Pero no era lo único que se decía de él. Su trágica despedida de la serie vino acompañada de polémica que decía que ayudó a crear un ambiente tóxico en el set y que muchos de sus compañeros no se sentían cómodos con él. En una aparición en televisión, Pompeo se mostró correcta hablando de él y se limitó a decir que no habían hablado desde su salida.

Años más tarde la serie lo trajo de vuelta brevemente para la temporada 17, en una emotiva pequeña trama compartida con Meredith Grey. El actor admitió estar agradecido por la oportunidad de volver y de cerrar el arco de su personaje de esa manera.

