Pedro Pascal ficha por lo nuevo del director de 'Barbarian' y, sorprendentemente, Internet aún no ha implosionado

No hay como ser el niño mimado de Hollywood para que todo el mundo quiera hacer cosas contigo. Pedro Pascal, ahora mismo, y tras 'The Mandalorian' y 'The last of us' tiene más proyectos para elegir de los que puede leer: Internet le adora, Pedro Almodóvar le tiene en su nuevo mediometraje, le han fichado en 'Gladiator 2' y también encontrará tiempo en su apretada agenda para protagonizar lo nuevo de los creadores de 'Barbarian'. Palabras mayores.

Un actor bárbaro

Puede que 'Barbarian' no hiciera en España el mismo ruido que en Estados Unidos, pero los que se acercaron a verla en Disney+ descubrieron una historia desasosegante, original y con un punto truculento que dejaba con ganas de ver más de su director, Zach Cregger. Ahora, Cregger ha anunciado ese "más": su próximo proyecto ya tiene nombre, 'Weapons', y lo protagonizará, por supuesto, el actor chileno favorito de todos.

'Weapons' ya fue noticia hace un par de meses, cuando se vendió a New Line por 38 millones de dólares, presupuesto incluido: Cregger se llevó 5 millones solo para él, sumados a otros 5 por su trabajo de guionista y productor, erigiéndose como uno de los nuevos nombres más poderosos de la industria. Aparentemente, Jordan Peele también quiso pujar para que fuera su productora la que se llevara el proyecto pero se quedó siete millones por detrás. Un baile de nombres, rumores y millones que culminó de la manera más feliz posible para el director.

Sobre la película aún no se sabe mucho, pero con Pascal y Cregger a bordo muy mal tendría que salir la cosa para no tener a todo Internet a sus pies en el mismo momento de su estreno. Quedaos con el nombre, porque va a dar (mucho) de lo que hablar.

