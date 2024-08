La película de ciencia ficción con Jason Statham que se adelantó 20 años a la Saga del Multiverso de Marvel. Fue un fracaso pero merece una segunda oportunidad

La larga carrera como héroe de acción de Jason Statham despegó con el estreno de 'Transporter' en 2002, pero lo cierto es que sus primeras incursiones en el género fueron anteriores al largometraje dirigido por Louis Leterrier. El año anterior ya fue uno de los protagonistas de 'Fantasmas de Marte' y además participó en otra mezcla de ciencia ficción y acción que es la que ahora nos interesa. Me refiero a 'El único'.

Un espectáculo para el lucimiento de Jet Li

Eso sí, Statham no es el protagonista de 'El único', ya que el peso dramático recae sobre Jet Li, bastante popular en aquellos años y que posteriormente volvería a coincidir con Statham en la tres primeras entregas de la saga 'Los Mercenarios'. De hecho, Li aquí asume el reto de interpretar nueve personajes diferentes -aunque a la hora de la verdad solamente dos tienen peso real en la historia-.

'El único' juega con el concepto del multiverso, y lo hizo unos 20 años antes de que el MCU presentase es saga del multiverso que tantos quebraderos de cabeza le ha creado a Marvel. Aquí la historia gira alrededor de que un antiguo agente del Departamento Multiverse ha decidido acabar con las 124 variantes de sí mismo para absorber su energía vital. Su idea es que así se convertirá en un ser todopoderoso llamado El Único.

No voy a engañaros y deciros que 'El único' es una película imprescindible, ya que no lo es, tanto si nos centramos con su curioso componente de ciencia ficción como si damos más peso a su naturaleza de espectáculo de acción. Como lo primero se queda en la superficie y como lo segundo podría haber dado mucho más de sí, pero eso no quita que sea un entretenimiento bastante competente que no merecía el fracaso que tuvo en cines.

Por ponerlo en cifras, 'Él único' tuvo un presupuesto de 49 millones de dólares -a lo que hay que sumar la inversión en marketing- y acabó su andadura por los cines con unos ingresos de 72 millones. Es curioso que el propio Li estrenase ese año otro título que recaudó menos (64 millones) pero fue mucho más rentable como 'El beso del dragón', ya que ahí su coste se redujo hasta los 25 millones.

En lo referente a la participación de Statham, el actor da vida a un actual agente de ese Departamento Multiverse que tiene que evitar que esa variante malvada de Li complete su maquiavélica misión... al mismo tiempo que protege a la última variante que le queda por matar. Un agente de policía de Los Ángeles que habita en el universo Charis.

Al ser un vehículo para el lucimiento de Li y cuando Statham apenas tenía experiencia más allá de sus colaboraciones con Guy Ritchie en 'Lock & Stock' y 'Snatch', no esperéis demasiado de su aportación a 'El único'. Con todo, no deja de ser curioso volver a verle en uno de sus primeros papeles, en especial la escena en la que Li le patea el culo con facilidad.

Por cierto, en 'El único' encontraréis a otros rostros conocidos como Carla Gugino, Delroy Lindo, James Morrison, que años después daría vida a Bill Buchanan en la televisiva '24', o Dean Norris, el inolvidable Hank Schrader de la extraordinaria 'Breaking Bad'. Y detrás de las cámaras tenemos a James Wong, que venía de iniciar una saga tan estimable como la de 'Destino final'.

Si os habéis quedado con curiosidad por recuperar 'El único', tengo buenas noticias, ya que se emite esta noche en Trece a partir de las 22:10. Y en esta ocasión no puedo ofreceros alternativas, ya que no se encuentra en el catálogo de ninguna plataforma de streaming y su edición en blu-ray lleva años descatalogada.

