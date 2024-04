"La película más violenta y gore de la historia india". Alucinante tráiler del thriller de acción con una puntuación perfecta que promete ser 'Redada asesina (The Raid)' en un tren

A los amantes del cine de acción seguro que les va a interesar esta película. Se trata de 'Kill', un largometraje hindú que en Estados Unidos se está promocionando como "la película más violenta y gore de la historia india". No me negaréis que no es llamativo, y además su salvaje tráiler invita a esperar grandes cosas de ella.

Presentada en el Festival de Toronto del año pasado -y también pudo verse en Sitges-, la respuesta crítica ha sido muy positiva, hasta el punto de que ahora mismo cuenta con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Por si so fuera poco, son muchos los que la definen como una especie de 'Redada asesina (The Raid)' pero a bordo de un tren.

El tren de las hostias

'Kill' cuenta la historia de un comando del ejército viaja en un tren junto a su prometida hacia Nueva Delhi. Todo se complica cuando una banda de ladrones siembra el terror en el tren y el protagonista se enfrentará a ellos, dando pie así a una salvaje matanza.

Coescribieendo y dirigiendo 'Kill' encontramos a Nikhil Bhat, quien ya firmase previamente 'Hurdang' y la televisiva 'The Gone Game'. Por su parte, el reparto principal lo forman Lakshya, Raghav Juyal, Tanya Maniktala, Abhishek Chauhan, Ashish Vidyarthi, Adrija Sinha, Harsh Chhaya Harsh Chhaya y Parth Tiwari.

El estreno de 'Kill' en su India natal tendrá lugar el 5 de julio de 2024, llegando un día antes a las salas de Estados Unidos. Por desgracia, se desconoce cuándo llegará a los cines españoles.

En Espinof: