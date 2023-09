El nuevo 'RRR' es una película de acción que se erige como el espectáculo más sangriento que se ha hecho jamás en India... pero quizá nunca podamos verla

Cuando 'RRR' se convirtió en un éxito internacional inesperado en Netflix, el mundo pareció darse cuenta de repente de que India ya no era ese país de películas de bajísimo coste con canciones imposibles y coreografías risibles. De repente, había dado un paso hacia el mainstream convirtiendo Bollywood en un centro del entretenimiento al que prestar atención sí o sí. Ahora, una nueva cinta de acción y sangre esparcida por todos los sitios quiere volver a ser un bombazo a nivel mundial.

Tren a Bombay

Tomando como base 'Tren a Busán', 'Snowpiercer' y 'Redada asesina', Nikhil Nagesh Bhat quiso hacer la película más sangrienta de la historia de India, y la hizo transcurrir totalmente dentro de un tren: 'Kill'. Su productor, Karan Johar, la ha presentado en el Festival de Toronto diciendo "Es una película de acción que nunca para y podríamos llamarla porno sangriento. Es sangre como no has visto antes en el cine de India. Y es sangre que es, cínicamente, casi disfrutable de ver".

Y es que, por más que solamos pensar en el cine hindú como uno repleto de bailes y amores con cuatro horas de duración, lo cierto es que hay una variedad increíble hoy por hoy: "Toda película hindú es una historia de amor y todo tiene problemas sociales, drama y conflicto parental, pero hay mucho más que está pasando en el cine de India que el mundo debe saber".

Con unas secuencias de acción diseñadas por la misma persona que hizo las de 'Parásitos' y 'Sympathy for Mr. Vengeance' (Se-yeong Oh), 'Kill', según dicen sus productores, es una película que ver con el estómago vacío y corriendo con los riesgos de hacerlo. Dos personas contra cuarenta en un festival de gore y violencia. A mí ya me tienen.

El problema, claro, es que la película aún no tiene distribución, aunque esperan que el revuelo causado en el TIFF les lleve a ser un fenómeno del estilo 'RRR'. "Queremos que todo el mundo vea nuestras películas, y esperamos que podamos disfrutar del poder supremo del Festival de Toronto para asegurarnos de que nuestra película deja marca globalmente". ¿Estamos ante un nuevo taquillazo de talla mundial o tendrán que conformarse con lo que recauden en su país de origen?

