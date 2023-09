"Es la película por la que quise hacer de Terminator". Arnold Schwarzenegger desvela qué clásico del cine de ciencia ficción le convenció para ser el mítico villano creado por James Cameron

Arnold Schwarzenegger es una de las mayores estrellas del cine de acción de todos los tiempos. Es verdad que sus años de mayor gloria quedaron atrás hace bastante -aunque hace bien poco pudimos verle en la entretenida 'Fubar'-, pero en los 80 y buena parte de los 90 estuvo en la cima. Nadie duda de que uno de los títulos más importantes de su carrera es 'Terminator', pero lo cierto es que tuvo bastantes dudas a la hora de aceptar participar en la película de James Cameron.

De hecho, inicialmente querían ofrecerle el papel de Kyle Reese, una idea que no seducía lo más mínimo a Cameron, hasta el punto de que tenía un plan para sabotear la reunión con el actor para así poder descartar su fichaje. Sin embargo, allí Schwarzenegger se centró en hablar de cómo el villano debería ser interpretado y el director quedó encantado con la posibilidad de que él lo interpretase.

"Tuvo el impacto más profundo en mí"

No obstante, Schwarzenegger no estaba tampoco muy entusiasmado con la película, hasta el punto de que en una entrevista se refirió a ella como "una película de mierda que estoy haciendo, que solamente me llevará un par de semanas". Sin embargo, había una motivación especial detrás de haber aceptado esa oferta, ya que en 2017 comentaba lo siguiente sobre 'Almas de metal':

Tuvo el impacto más profundo en mí -fue la película que me hizo estar realmente interesado en interpretar a Terminator. Porque Yul Brynner interpreta a una máquina que funciona mal y es una película muy bien hecha, una película muy bien escrita.

'Almas de metal' es única. Tienes a Yul Brynner, que estaba en la cima de su carrera, y era un brillante actor de teatro y de cine. E interpretó a este tipo duro del oeste. Y no te dabas cuenta, en absoluto, de que era una máquina hasta que, cuando las cosas empezaban a no funcionar bien, había ciertos gestos en los que actuaba que eran simplemente brillantes. De repente te das cuenta, "Espera un minuto, esto es una máquina." Y luego, cuando los ves trabajando en ella por la noche, y luchando, arreglándola, entonces realmente te das cuenta de que es una máquina. Lo hizo tan bien que aprendí de eso, cuando hice Terminator. Miré esa película, la recordaba muy bien, y la volví a ver varias veces. Porque no había nadie que interpretara a una máquina mejor que Yul Brynner. Y fue una gran historia, también.

Finalmente, Schwarzenegger se enamoró de la película cuando pudo ver parte de un montaje preliminar, llegando a afirmar que "es realmente intensa, esto es salvaje, no creo que haya visto nada como esto antes". Y tanto crítica como público opinaron lo mismo, pues fue bien acogida por la prensa especializada y además arrasó en taquilla, recaudando 78 millones de dólares cuando solamente había costado 6 millones.

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia