"La próxima vez no falléis con Trump". Jack Black decide parar inmediatamente su proyecto más querido por culpa de un discurso de odio inesperado

El intento de asesinato de Donald Trump dará mucho que hablar a lo largo del año en proyectos, polémicas y asuntos que aún no podemos ni siquiera intuir. Por ejemplo, ¿quién habría imaginado que Tenacious D, el grupo de Jack Black y Kyle Gass, acabaría cancelando su gira de conciertos y se replantearía el futuro juntos 30 años después de empezar el grupo... por un chiste sobre Trump?

Dando la nota

Todo empezó el pasado domingo, durante un concierto en Australia en el que celebraron el 64 cumpleaños de Gass encima del escenario con una tarta. Cuando Black le preguntó cuál era su deseo, el músico y actor respondió "No falléis la próxima vez con Trump". Tan solo dos días después, el protagonista de 'Kung Fu Panda 4' (donde el grupo hacía una versión de '...Baby one more time') canceló toda la gira inmediatamente y anunció en Instagram que el futuro del grupo quedaba en duda.

Lo que se dijo en el show el domingo me pilló por sorpresa. Nunca aprobaría discursos de odio o apoyaría la violencia política de ninguna manera. Después de mucha reflexión, no siento que sea apropiado continuar con el tour de Tenacious D, y todos los futuros planes creativos quedan suspendidos. Doy las gracias a los fans por su apoyo y comprensión.

Gass y Black se conocieron en 1986 como parte del grupo de teatro The Actors' Gang, y en 1994 acabaron uniéndose para hacer un grupo musical de comedia épico. Y aún ahora, pese a la fama de Black, han continuado en activo, con cuatro discos (y otro más en directo), una película -la estupenda 'Tenacious D: Dando la nota'- y una amistad que parecía a prueba de bombas. Hasta ahora. Gass también ha aprovechado que todos los focos están puestos en él para pedir perdón en Instagram.

El diálogo que improvisé en el escenario el domingo por la noche en Sydney fue totalmente inapropiado, peligroso y un terrible error. No apoyo la violencia de ningún tipo, de ninguna forma, contra nadie. Lo que pasó fue una tragedia y lo siento increíblemente por mi tremenda falta de juicio. Me disculpo profundamente a aquellos que he decepcionado y lamento de verdad cualquier daño que haya causado.

No es que Jack Black apoye a Trump de ninguna de las maneras. De hecho, ha demostrado en varias ocasiones que es votante demócrata y, más concretamente, de Joe Biden, pero eso no ha sido excusa para apoyar la salida de tiesto de su compañero, cuya fama debe en gran parte a Tenacious D. En octubre, el grupo iba a dar una pequeña gira llamada Rock the Vote que no apoyaba a ninguno de los dos partidos, y en su lugar apelaba al poder político de los jóvenes. Se desconoce lo que pasará a partir de ahora. This is (not) a tribute.

