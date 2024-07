"Tenéis una mente trastornada". Tim Robbins carga contra los conspiranoicos en el intento de asesinato de Donald Trump

Si no has vivido debajo de una roca durante el último fin de semana, ya sabrás que Donald Trump ha sufrido un intento de asesinato en Pensilvania, pero solo se ha hecho daño en la oreja después de que un balazo fallara por milímetros. Y en el momento que ocurrió este hecho que ha desestabilizado la política americana, las redes sociales se llenaron no solo de mensajes de preocupación, sino de inevitables memes y comparaciones con momentos de películas como 'Chicas malas' ("Votaré a Regina George porque fue atropellada por un autobús") y, obviamente, 'Ciudadano Bob Roberts'.

Más verdadero que la ficción

En la película, un candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos que también canta canciones folk conservadoras, es seguido por un equipo de documental durante su campaña electoral. Al final de la misma, finge un atentado contra él y cuenta que se ha quedado paralizado para ganar los votos necesarios y convertirse en presidente. Por supuesto, no pocos han sido los que han dirigido sus ojos hacia Tim Robbins, que ha contestado en Twitter a la teoría de la conspiración.

Para cualquiera que haga un paralelismo entre mi película 'Ciudadano Bob Roberts' y el intento de asesinato de Trump, seamos claros. Lo que pasó ayer fue un intento real de quitarle la vida a un candidato presidencial. Los que están negando que el intento de asesinato fue real tienen una mente trastornada. Un ser humano fue disparado ayer. Otro murió. Pueden no ser seres humanos con los que estés de acuerdo políticamente pero esto da vergüenza. Superad vuestro odio ciego a esa gente. Son compatriotas americanos. Este odio colectivo está matando nuestras almas y consumiendo lo que queda de nuestra humanidad.

Cabe recordar que Robbins siempre ha sido un fuerte defensor de los demócratas y se ha posicionado claramente en contra de Donald Trump, por lo que no es un testimonio banal. Quedan cuatro meses para las elecciones en Estados Unidos, y que no os quepa duda de que el mundo del cine va a tener mucho que decir al respecto, ahora y en los próximos años. Y va a ser, desde luego, interesante.

