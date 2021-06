“Parece que nunca puedas hacer las cosas bien”. Rita Moreno defiende a Lin-Manuel Miranda tras la polémica racial de ‘En un barrio de Nueva York’

Después de que la controversia golpease con fuerza al estreno de 'En un barrio de Nueva York', la magnífica adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda 'In the Heights', por la falta de diversidad entre su elenco protagonista y lo que podría ser un caso de colorismo, ya se han comenzado a elevar nuevas voces al respecto; siendo una de ellas la de la legendaria artista puertorriqueña Rita Moreno.

Moreno al rescate

Durante una entrevista con Stephen Colbert en el programa The Late Show, la ganadora del Óscar por 'West Side Story' ha salido en defensa de Lin-Manuel Miranda, quien fue productor ejecutivo del documental 'Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It', y quien ya pidió disculpas con un sentido comunicado publicado en sus redes sociales.

Durante la conversación, la propia Moreno pidió hablar sobre las críticas hacia Miranda, dejando patente su molestia al respecto. Después, continuó del siguiente modo.

"Parece que nunca puedas hacer las cosas bien. Lin-Manuel es el hombre que, literalmente, ha traído la esencia latina y puertorriqueña a America. Yo no pude hacerlo. Me gustaría poder decir que sí, pero no pude. Lin-Manuel lo ha hecho sin ayuda de nadie, y estoy entusiasmada y orgullosa de que produjese mi documental".

Para terminar, Rita Moreno abordó directamente el tema racial, matizando que la opinión pública está atacando a la persona equivocada.

"Lo único que digo es, ¿no podéis esperar un poco y dejarlo pasar? Hay mucha gente puertorriqueña, o también de Guatemala, de piel oscura y de piel cara. En Puerto Rico somos de todos los colores. Así es como son las cosas, y hubiese sido agradable que no hubiesen salido con esto y lo hubiesen dejado pasar, sólo de momento. Están atacando a la persona equivocada".

'En un barrio de Nueva York', a la que no ha ido demasiado bien en la taquilla norteamericana, se estrena el próximo viernes 18 de junio en cines Españoles.