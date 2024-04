Qué fue de Nate Richert, el eterno novio de Sabrina que acabó dedicándose a su verdadera pasión: la música country

En octubre de 1962, Archie Comics estaba en su apogeo. Se trataba de una editorial amable, con títulos simpáticos de amores y desamores que había encontrado su público. Y a partir de ese mes iba a ir mucho más allá de las típicas aventuras de Archie, Jughead y compañía (sí, los de 'Riverdale'): iba a introducir a una bruja adolescente llamada Sabrina Spellman. 35 años después no solo iba a tener serie de televisión propia, protagonizada por Melissa Joan Hart, sino, además, su propio novio para la ocasión: Harvey Kinkle, interpretado por Nate Richert. Si viviste los 90, seguro que alguna vez te lo has preguntado: ¿Qué pasó con el novio de Sabrina? ¿Qué fue de Nate Richert?

Magia potagia

Nathaniel Eric Richert nació el 28 de abril de 1978 en St. Paul, una ciudad de Minnesota que supera los 300.000 habitantes. Sus padres, Wayne y Laura, pronto le vieron potencial y, de los 7 a los 17 años aprendió no solo a actuar, sino también a bailar. De hecho, llegó a participar en televisión dos veces dentro del programa busca-talentos 'Star Search', que presentaba Ed McMahon, el segundo de a bordo de Johnny Carson. No ganó nunca.

Sin embargo, a los 17 años, recién graduado y tras hacer un par de anuncios sin importancia, su vida iba a dar un vuelco de 180 grados: consiguió ir a Los Angeles y que le ficharan en 'Sabrina, cosas de brujas' o, como lo conoció el resto de la humanidad, 'Sabrina, la bruja adolescente'. Eso sí, para ello tuvo que hacer un pequeño truco al sistema: emanciparse de Wayne y Laura, sus padres, para así poder trabajar más horas y aguantar los duros rodajes de la serie.

Cada día, Richert era feliz hablando con los diferentes actores invitados, riéndose con los protagonistas y aprendiendo el oficio. De hecho, cuenta en una entrevista en Revamp que el primer día de rodaje uno de los operadores de cámara de la serie, Pat McGinness, le enseñó cómo funcionaba y cómo debía actuar en base a la profundidad de campo que estaba utilizando: enseguida se quedó prendado del mundo que habitaba tras las cámaras. Y pudo haber sido vital para su futuro.

Soy un poco brujilla

El actor aprovechó su tiempo en 'Sabrina, cosas de brujas' para ir alternando en distintas series de televisión, pero al final de la temporada 4 decidieron darle una mala noticia: el personaje de Sabrina se iba a la universidad y querían darle un nuevo look a la serie para remarcar el cambio de canal y rumbo: la bruja adolescente dejó ABC y se fue a The WB, perdiendo por el camino seis millones y medio de espectadores.

Las aventuras de Sabrina y sus amoríos en la universidad no terminaron de gustar a todo el mundo y Harvey (o sea, Richert) volvió en cinco episodios a lo largo de la temporada. Finalmente, en 2003, la serie terminó con la protagonista cancelando su boda con Aaron y volviendo con Harvey para tener un "Felices para siempre". Todo se terminó, cada mochuelo volvió a su olivo y Richert descubrió que no era lo suficientemente famoso como para mantener una carrera basándose solo en la serie.

Solo apareció en tres películas absolutamente olvidadas ('Survival Island', 'Game box 1.0' y 'The sure hand of God') antes de decidir quedarse al margen y tratar de dirigir y producir cortometrajes... sin demasiada suerte. Fue entonces cuando decidió coger la guitarra e intentarlo en la música, un hobby que comenzó en los largos descansos de 'Cosas de brujas' y acabó como algo más.

De hecho, una de sus canciones ha sonado en un anuncio televisivo e incluso ha sacado tres discos desde 2002, 'Tone control', 'Halogen moon' y 'Broken bottles', los tres con un estilo country muy particular. Eso sí, ni la música ni la actuación pagan las facturas a estas alturas, así que, como él mismo afirmó en Twitter, ahora se dedica a hacer básicamente lo que le manden: encargado de mantenimiento, conserje, carpintero, actor de improvisación... O aparecer con sus compañeros de reparto en convenciones dedicadas a los nostálgicos de los 90. Y, claro, ya ha ido dejando caer que no le diría nunca que no a un reboot de 'Sabrina'. Algo ya intuíamos.

