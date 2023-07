"¿Por qué no soy una estrella?". Rainn Wilson afirma que fue infeliz durante el rodaje de 'The Office' porque nunca sintió que fuera suficiente para él

Hace poco, Rainn Wilson (o sea, Dwight Schrute) se hizo viral cuando pilló en un avión a alguien a su lado viendo 'The office'. Ahora parece abrazar con fuerza su papel en una de las series más agradables, famosas y divertidas de todos los tiempos, pero no siempre fue así. Muchos habrían dado una pierna por salir en la serie junto a Steve Carell y John Krasinski, pero a Wilson... le parecía poca cosa.

Bears, beets, sadness, Battlestar galáctica

En una entrevista con Bill Maher en su podcast 'Club Random', el actor ha dicho que se sintió realmente insatisfecho y triste durante gran parte de su experiencia en 'The office'. ¿El motivo? Pues el ego, cuál si no. Simplemente, no creía que fuera "suficiente".

De lo que me estoy dando cuenta ahora es de que estoy en una serie de éxito, nominada al Emmy todos los años, ganando muchísimo dinero, trabajando con Steve Carell, Jenna Fisher, John Krasinski y todos esos guionistas y directores increíbles, como Paul Feige. Estoy en una de las mejores series de televisión. A la gente le encanta. Y yo no lo estaba disfrutando.

Probablemente os estéis preguntando cómo es posible esta paradoja, y, como todo en la vida, tiene que ver con las expectativas que tienes sobre ti mismo. En este caso, Wilson quería ser una estrella de cine a toda costa. "Estaba pensando, '¿Por qué no soy una estrella? ¿Por qué no soy el nuevo Jack Black o Will Ferrell? ¿Cómo es que no tengo una carrera en el cine? ¿Por qué no he firmado un acuerdo para desarrollar películas?'".

Básicamente: estaba ganando cientos de miles de dólares pero quería millones. Era un éxito en televisión pero quería serlo en el cine. En sus mansiones, los actores suelen tener una habitación solo para su ego, por lo visto. Sin embargo, la entrevista con Maher no acaba de una manera tan negativa, sino con el actor aceptando que fue uno de los protagonistas en una serie que ha sido terapéutica para millones de personas (en las que, todo sea dicho, me incluyo).

No soy capaz de decirte cuántas veces al día, tanto online como en persona, la gente me dice 'Gracias por The Office, las risas que me dio a mí y a mi familia, nos sanó durante el COVID'. Cuando firmé no estaba pensando en el humor como un remedio terapéutico y un bálsamo. Qué honor fue formar parte de algo como eso.

