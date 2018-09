Quentin Tarantino ya tiene sustituto para Burt Reynolds en ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Que 'Once Upon a Time in Hollywood', lo nuevo de Quentin Tarantino, es una de las películas más esperadas de 2019 no es una novedad. Y lo es ya no sólo por contar con el sello del otrora enfant terrible de la industria norteamericana, sino por el impresionante reparto que está modelando poco a poco a base de estrellas.

No obstante, el proceso de casting sufrió un duro revés cuando el pasado 6 de septiembre conocimos la triste noticia de que el legendario Burt Reynolds, que debía participar en el filme dando vida al dueño del rancho de Charles Manson, había fallecido sin llegar a rodar sus escenas para la película en lo que hubiese sido una despedida póstuma inigualable.

Frente a esta adversidad, Tarantino y su equipo se han puesto manos a la obra y han encontrado un fantástico reemplazo para el malogrado Reynolds, siendo el encargado de sustituirle otro grande de la interpretación como es Bruce Dern: el dos veces nominado al Oscar, que ya colaboró con el director en la genial 'Los odiosos ocho' y a quien podemos ver en cartel actualmente en la recomendable 'El escándalo Ted Kennedy'.

En 'Once Upon a Time in Hollywood', además de a Dern, disfrutaremos de la presencia de, entre otros, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, Michael Madsen o Tim Roth; unos guías inmejorables para acompañarnos por el Hollywood de 1969, año en que los seguidores de Charles Manson cometieron el crimen que terminó con la vida de Sharon Tate y sus acompañantes.

Vía | Entertainment Weekly