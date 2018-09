Ha muerto Burt Reynolds: el célebre actor de 'Defensa' o 'Boogie Nights' tenía 82 años

Cuando parecía que este 6 de septiembre iba a terminar sin más novedades en el ámbito cinematográfico y televisivo que los nuevos proyectos, los tráilers y los estrenos de rigor, nos vemos obligados a ir cerrando el día con una triste noticia. Y es que el legendario actor Burt Reynolds, que vivió su momento dorado entre la década de los setenta y la de los ochenta, ha fallecido a los 82 años de edad en un hospital de Jupiter, Florida.

Aunque Erik Kritzer, representante del actor, no ha detallado las causas de la muerte en el comunicado realizado a The Hollywood Reporter anunciando la defunción, la salud de Reynolds lleva siendo especialmente delicada desde el año 2010, año en que se sometió a un quíntuple baipás coronario; todo ello tras pasar en 2009 por quirófano a causa de una lesión ya tratada sufrida en el rodaje de 'Ciudad muy caliente' en 1984.

Aunque el mayor reconocimiento recibido por Burt Reynolds por parte de la Academia norteamericana haya sido la nominación al Oscar a mejor actor secundario por su rol como Jack Horner en la 'Boogie Nights' de Paul Thomas Anderson, el actor, que renunció a su carrera en el fútbol americano profesional tras una lesión de rodilla, siempre será recordado por su vis cómica en clásicos como 'El clan de los rompehuesos', 'Los caraduras' o 'Los locos del Cannonball'.

Aunque de entre toda su extensa filmografía —en la que también ejerció como director en filmes como 'Gator el confidente', que también protagonizó— y de su trayectoria en el teatro y la televisión, muchos recordaremos a Reynolds, que fue el segundo hombre de la historia de Playboy en aparecer desnudo en la portada de la revista, por su papel en esa violenta maravilla titulada 'Defensa', dirigida por John Boorman en 1972.

Actualmente, el natural de Michigan se encontraba trabajando junto a Quentin Tarantino en 'Once Upon a Time in Hollywood'. De haber terminado de rodar su parte en el filme antes de su muerte, Brurt Reynolds podría brindarnos una despedida póstuma a la altura de su legendaria carrera.