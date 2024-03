Rebel Wilson desvela que Sacha Baron Cohen es el "gilipollas integral" que intenta evitar la publicación de su libro de memorias. "No voy a ser intimidada ni silenciada"

Además de estar rodando su debut como directora, que se estrenará bajo el título de 'The Deb', Rebel Wilson tiene en marcha un libro de memorias que nos ha dado el que podría ser el gran salseo made in Hollywood de la semana. Y es que la actriz ha desvelado finalmente el nombre del "gilipollas integral" que ha intentado paralizar la publicación de 'Rebel Rising' —así se titula el escrito—: nada más y nada menos que Sacha Baron Cohen.

Sacha, ¿el gilipollas?

El pasado 15 de marzo, Wilson publicó un reel de Instagram en el que habló del siguiente modo sobre su política de "no gilipollas".

"Cuando llegué a Hollywood por primera vez, la gente estaba en plan, 'Sí, tengo una política de no gilipollas, que significa eso, que no trabajo con gilipollas'. Yo pensaba, 'Oh, sí, eso suena sensato o lógico'. Pero luego caló hondo en mí porque trabajé con un gilipollas integral. Y sí, ahora tengo definitivamente una política de no gilipollas".

Este post desató unas especulaciones a las que Wilson ha puesto fin este mismo 25 de marzo en otro post en el que podía leerse lo siguiente: "No seré intimidada ni silenciada por abogados carísimos ni managers de relaciones públicas. El 'gilipollas' del que hablo en UN CAPÍTULO de mi libro es Sacha Baron Cohen". Un escrito que llegó después de otra publicación en la que avisó de las amenazas y aseguró que el público "conocería la verdad".

Por el momento no conocemos el contenido del capítulo de marras, pero en 2014, la intérprete, que compartió set con Cohen en 'Agente contrainteligente', sugirió que su compañero de reparto la presionó para desnudarse hasta el punto de llamar al agente que compartían para informar de que estaba siendo "acosada".

"Cada día estaba en plan, 'Desnúdate, será divertido. ¿Recuerdas en Borat cuando hice la escena desnudo? Fue tronchante'. El último día, pensé que que obviamente había ganado la discusión y él consiguió una doble de cuerpo para hacer la escena desnuda".

No obstante, cuando rodaron la escena, tal y como explicó Wilson en la misma entrevista, Cohen le pidió que "le metiese el dedo en el culo". Cuando la actriz le informó de que eso no estaba en el guión, él, presuntamente, contestó "Mira, me voy a bajar los pantalones, tú méteme el dedo en el culo, será un gag muy divertido".

Conoceremos más detalles de toda esta historia el próximo 4 de abril, fecha en la que 'Rebel Rising' llegará a las librerías.

