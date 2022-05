'Vuelva al insti': la comedia de instituto para Netflix en la que Rebel Wilson se hace un Toni Cantó no pasa del aprobado justo

La australiana Rebel Wilson fue una de las actrices cómicas más populares de Hollywood durante la pasada década. La franquicia 'Dando la nota' fue determinante para ello, pero también pudimos verla en títulos como 'Despedida de soltera', 'Mejor... solteras', 'Agente contrainteligente' o 'Timadoras compulsivas'.

Ahora Wilson regresa con 'Vuelta al insti', su primera película desde 2019 en la que además hace gala de un reseñable cambio físico fruto de su pérdida de peso. Lo que no cambia es su forma de abordar el humor en una comedia de instituto para Netflix que ofrece lo justo para no llegar a aburrirse con su visionado.

Lo justo para no aburrir

Sin duda, el aspecto más llamativo de 'Vuelta al insti' es su premisa, ya que propone que una joven que está en su último año en el instituto sufre un accidente durante un número de los animadoras, entrando en coma, del cual no despierta hasta 20 años después. Todo ha cambiado, menos ella, que sigue actuando como una adolescente e intenta recuperarlo todo donde lo dejó.

Si la premisa nos puede hacer pensar en la serie '7 vidas' y lo que sucedía con el personaje de Toni Cantó, lo que realmente interesa a 'Vuelta al insti' es un enfoque más próximo al de comedias románticas enfocadas al público adolescente como 'Nunca me han besado', 'Chicas malas' o 'Clueless (Fuera de onda)', por mencionar solamente unos pocos títulos.

Eso sí, 'Vuelta al insti' ofrece sus mejores momentos cuando se aleja de eso y saca partido al contraste entre las modas de hace veinte años y las actuales. Ahí es donde encontramos lo más parecido a cierta personalidad para este largometraje dirigido por Alex Hardcastle, ya sea por detalles añadidos a algunas escenas para explorar el contraste entre una época y otra o cuando simplemente se detiene la historia para centrarse en ello, como en ese homenaje a cierto videoclip de Britney Spears.

También funciona bastante bien ese arranque en el que Angourice Rice da vida a una versión joven del personaje de Wilson. No es que se desvíe en nada de lo que uno espera que vaya a suceder, pero el gran descubrimiento de 'Dos tipos buenos' dota a la película de la chispa necesaria para tener la esperanza en que la película va a ser, al menos, un gran pasatiempo.

Daba para más

Por desgracia, el guion firmado por Andrew Knauer, Arthur Pielli Brandon y Scott Jones acaba apostando por complicarse lo justo e ir a lo fácil. Alguna broma sobre el mundo woke en el que vivimos tiene su gracia, pero 'Vuelta al insti' no tarda en perder su chispa y confiarlo todo a lo inspirada que pueda estar Wilson elevando un material demasiado convencional, y tampoco es que esté especialmente inspirada.

Ahí ya os comentaba que no encontramos ninguna sorpresa en lo referente a la hora de abordar el personaje de Stephanie. A mí sí que me hace cierta gracia en un ecosistema controlado y 'Vuelta al insti' es una película que parece diseñada para su lucimiento personal, mientras que el resto de personajes no dejan de ser meros peones para la inevitable moraleja final.

Eso lleva a que 'Vuelta al insti' sea previsible a todos los niveles, pero eso podemos decirlo de infinidad de títulos que logran trascender esa limitación y hacernos vibrar. El gran estreno de Netflix de esta semana no lo consigue, pero sí ofrece lo suficiente para que uno no sienta que ha perdido el tiempo viéndola. Ojo, si tienes "alergia" a este tipo de películas, ni te acerques a ella.

En resumidas cuentas

'Vuelta al insti' es un ejemplo perfecto de película pasable, capaz de sacarte alguna sonrisa e incluso provocar alguna risa, pero que a la hora de la verdad no se esfuerza por ser más que una versión cómoda y fácil de ver de lo que podría haber sido. Con todo, Netflix ha estrenado bastantes películas originales peores a lo largo de este año, pero también unas cuantas mucho mejores.