"Se apoderaron de ella y la convirtieron en un enorme montón de mierda". Jason Momoa es brutalmente sincero sobre el remake de 'Conan el bárbaro"

Jason Momoa goza actualmente de una enorme popularidad gracias a 'Aquaman', pero hubo un tiempo en el que lo pasó realmente mal. Y es que su carrera pasó por un mal momento justo cuando debería estar tocando techo, pues en 2011 participó en 'Juego de Tronos' y además lideró el remake de 'Conan el bárbaro'. Ahora ha sido brutalmente sincero sobre su experiencia en esta última película.

Fuera de su control

El actor ha sido entrevistado recientemente en GQ, donde ha repasado varios aspectos de su vida y su carrera. Eso sí, cuando habla de 'Conan el bárbaro' es para ponerla como ejemplo del tipo de proyecto que quiere evitar por todas las cosas malas que sucedieron cuando las cámaras ya habían terminado de rodar:

He participado en muchas cosas que apestaban y en películas donde todo está fuera de tus manos. 'Conan el bárbaro' es una de ellas. Es una de las mejores experiencias que tuve y se apoderaron de ella y la convirtieron en un enorme montón de mierda.

Desde luego que pelos en la lengua no ha tenido Momoa al hacer una afirmación así. Además, a eso hay que sumar que la película dirigida por Marcus Nispel fue destrozada por la crítica y sufrió un enorme fracaso de taquilla, pues costó 90 millones de dólares y apenas recaudó 63.

Por suerte, Momoa logró levantarse de una experiencia así, en buena medida fruto de su colaboración con DC. Próximamente volveremos a verle reinando los mares en 'Aquaman and the Last Kingdom' y actualmente está rodando 'Fast & Furious 10', donde ha prometido que da vida a un villano un tanto excéntrico.