"Nos moríamos de hambre después de Juego de Tronos". Jason Momoa confiesa que nadie quería contratarle tras dejar la serie de HBO

Jason Momoa parecía destinado a convertirse en una estrella a principios de la pasada década, ya que en 2011 protagonizó el remake de 'Conan el bárbaro' y dio vida a Khal Drogo en 'Juego de Tronos'. Sin embargo, el actor ha confesado lo mal que lo pasaron Lisa Bonet, su esposa, y él tras dejar Momoa la serie de HBO.

El propio actor se ha sincerado en una entrevista concedida a In Style, señalando que "no podía conseguir trabajo. Es un gran desafío cuando tienes bebés y estás completamente endeudado". Y es que la pareja lo pasó muy mal durante varios años para poder pagar las facturas de su casa, y si repasamos la filmografía de Momoa, veremos que por ejemplo en 2013 no participó en película o serie alguna -y en 2012 solamente estrenó 'Una bala en la cabeza', que rodó antes de emitirse su último episodio como Drogo-, resumiendo él mismo la situación de la siguiente manera:

Nos moríamos de hambre después de 'Juego de Tronos'

Obviamente, tan mal no lo pasarían si no se vieron obligados a vender la casa, pero no por ello deja de resultar sorprendente que un actor tan popular como él se viera en esa tesitura. Ya en 2014 volvió a trabajar con asiduidad, pero el auténtico cambio llegó cuando DC fichó a Momoa en 2016 para dar vida a Aquaman en su universo extendido cinematográfico.

Tras su marcha de 'Juego de Tronos', Momoa no dudó en señalar que "voy a echar de menos a ese personaje", pero parece que finalmente no fue únicamente porque "interpretar a Khal Drogo fue fenomenal", aunque seguro que ni él mismo esperaba verse en la situación que tuvo que afrontar...