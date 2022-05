"Se convirtió en el corazón de la película": Tom Cruise se emocionó al escuchar la canción de Lady Gaga para 'Top Gun: Maverick'

'Top Gun: Maverick' es la gran incógnita de la taquilla en este año: unos creen que a nadie le interesa la secuela de una película de hace más de 35 años, pero otros opinan que solo Tom Cruise, la acción y la nostalgia pueden vender la película e imprimir billetes. De momento, una cosa está clara: ha dado de qué hablar, en parte por las más de 5 millones de visitas (por ahora) en Youtube de la canción de Lady Gaga que acompaña a la película: 'Hold my hand'.

Te quita la respiración

Te guste o no te guste, hay que admirar la implicación de Tom Cruise en todo lo que hace: su preocupación por cada proyecto es tal que una de sus mayores preocupaciones a la hora de abordar 'Top Gun: Maverick' era saber si habría un tema que, como 'Take my breath away', que sonaba una y otra vez en la película original, pudiera ser un número uno y encapsular todo el sentimiento del guion en solo unos minutos. La clave, según ha comentado la estrella a CinemaBlend, no era tratar de mejorar la canción de Berlin, sino que fuera auténtica.

Cuando Gaga llegó con esa canción... se convirtió en nuestra banda sonora. Lo que hizo se convirtió en el corazón de la película. La llamé y dije "No creo que entiendas, emocionalmente...". Estaba tan preocupado hasta que escuché esa pieza, lo que hace, cómo se une a nuestra historia emocionalmente. Así que fue un momento real para todos nosotros.

"Así que llora esta noche, pero no me sueltes la mano, puedes llorar hasta la última gota", canta Lady Gaga en una canción que dicen los que ya han visto la película que está insertada en un momento simplemente perfecto. Hasta ahora, 'Top Gun: Maverick' está teniendo críticas muy positivas, pero suele ser lo normal en los primeros pases salvo catástrofe al estilo 'Morbius'. Cruise lo está dando todo para promocionar esta secuela. Ahora solo falta que el público esté interesado.