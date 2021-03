'Shazam! Fury of the Gods': Helen Mirren será la villana en la nueva aventura cinematográfica del superhéroe de DC

Aunque sea uno de los títulos más potentes del futuro del DC Universe —con permiso de 'The Batman'—, llevamos unos cuantos meses —prácticamente desde la celebración del DC FanDome— sin tener noticias frescas y relevantes sobre 'Shazam!: Fury of the Gods'; la nueva aventura de Billy Batson y compañía.

Hoy, de golpe y porrazo, hemos recibido una pequeña bomba sobre el título en cuestión, relacionada con su reparto. Y es que nada más y nada menos que la ganadora del Óscar por su trabajo en 'La Reina' de Stephen Frears, Helen Mirren, será la encargada de dar vida a la villana de la función.

Según nos cuenta Variety, Mirren interpretará a Hespera, la hija del dios Atlas, y compartirá pantalla con Zachary Levi —que repetirá como el superhéroe protagonista— y, muy probablemente, con Rachel Zegler —'West Side Story'—, quien se uniría al proyecto durante los próximos meses.

'Shazam! Fury of the Gods' volverá a reunir al dúo director-guionista compuesto por el maestro del cortometraje DIY David F. Sandberg —cuyo canal de YouTube 'PonySmasher' no puedo dejar de recomendar— y por el escriba Henry Gayden tras la cinta original. Su estreno, a día de hoy, está previsto para el mes de junio del aún lejano 2023.