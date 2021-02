'Los Simpson' da el adiós definitivo a Edna Krabappel siete años después de la muerte de su voz, Marcia Wallace

La muerte en octubre de 2013 de Marcia Wallace, la voz de Edna Krabappel en 'Los Simpson' pilló a todos por sorpresa. Si bien aquí en España puede trascender menos debido a que el doblaje en castellano de la serie hace que restemos importancia a quién estaba detrás pero no cabe duda de que ella y su personaje eran una de las almas de la serie.

Más de siete años después, el último episodio de 'Los Simpson' (emitido anoche en Estados Unidos) ha querido realizar un largamente postergado homenaje "en condiciones" a Marcia Wallace y su personaje. En 'Dairy Queen', Bart descubre el diario de la señorita Krabappel y averigua todo lo que la profesora creyó en él, lo que le inspira.

La sorpresa viene cuando este diario está narrado en parte con la voz de la propia Marcia Wallace, tomada de episodios anteriores y mezclada para la ocasión. En concreto Al Jean, productor ejecutivo de la serie, utilizó dos líneas de la actriz para esta aparición, con permiso de los herededos y, además, la acreditaron como estrella invitada en el episodio.

There are 𝓼𝓸𝓶𝓮 advantages to being the teacher's pet.



In loving memory of Mrs. Krabappel. 💛 pic.twitter.com/IrrceWLqM5