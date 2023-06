'Spider-Man 4' en problemas: Tom Holland exige que se cumpla esta condición para volver a dar vida al superhéroe de Marvel

Hace ya un tiempo que se confirmó que Sony y Marvel ya estaban trabajando en 'Spider-Man 4', aunque el desarrollo de la película ha quedado paralizado por la huelga de guionistas en Hollywood. Ahora todo se ha complicado más, pues Tom Holland ha desvelado una condición indispensable que ha de cumplir para volver a dar vida al superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Esto es lo que quiere Holland

De hecho, Holland ha comentado recientemente que piensa tomarse un año sabático, pero ahora mismo está de actualidad por el estreno de 'The Crowded Room', una miniserie de Apple TV+ que no está recibiendo muy buenas críticas. En una entrevista para promocionarla ha dicho que sería muy feliz interpretando a Spider-Man toda su vida, pero también ha dejado claro que no piensa volver a hacerlo de no suceder lo siguiente:

Si no podemos encontrar una manera de competir con 'Spider-Man: No Way Home', Peter se balanceará hacia la puesta de sol.

Esa fue su explicación cuando comentó que todavía no estaba preparado para hablar de la nueva película del trepamuros. En principio puede sonar a una mera respuesta evasiva para no entrar en detalles -porque además competir con la séptima película más taquillera de la historia y, sin entrar a hablar de su calidad, un evento como pocas veces se ha visto en el cine de superhéroes se antoja complicado-, pero conviene recordar que ya hubo problemas entre Sony y Marvel a la hora de compartir el personaje, lo cual podría complicarlo todo mucho.

Con todo, cuesta creer que Holland vaya a dejar atrás al personaje que le lanzó al estrellato, sobre todo cuando otros trabajos suyos como 'Cherry' o, sobre todo, 'Chaos Walking' no funcionaron tan bien como se esperaba. Es verdad que le quedaría la franquicia 'Uncharted', pero la primera entrega tampoco fue un éxito tan atronador como para arriesgarse a ello.

