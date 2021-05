'Chaos Walking': Daisy Ridley y Tom Holland naufragan en un cacofónico western de ciencia ficción que no aprovecha su atractivo concepto

Puede que 'Al filo del mañana' (Edge of Tomorrow, 2014) sea una de los grandes ejemplos de la década pasada de cómo la buena ciencia ficción es compatible con el formato de blockbuster con grandes estrellas. Por ello, el nombre de Doug Liman siempre va a crear confianza con cada nueva aventura cinematográfica en la que meta sus manos en el fantástico. Sin embargo, pese a que 'Chaos Walking' (2021) tiene las mismas ganas de ampliar miras, su resultado es casi opuesto.

Hay que reconocer que el intento de la película de presentar algo diferente es meritorio, pero parece uno de esos casos en los que sobre el papel parece que tiene posibilidades a las que la imagen no quiere dejar funcionar. Además, literalmente, tienes a actores del momento como Tom Holland, Daisy Ridley y Mads Mikkelsen en los papeles principales, (otras presencias supuestamente estelares como Nick Jonas tienen cuatro frases en total), y una historia sobre un joven en un mundo alienígena postapocalíptico que lucha por salvar a una chica espacial.

'Chaos Walking' se basa en la novela juvenil de Patrick Ness 'El cuchillo en la mano' (The Knife of Never Letting Go, 2008), de la que su título refleja la serie general de la cual el libro es la primera parte. En este mundo, el personaje principal Todd Hewitt ha crecido para creer que todas las mujeres fueron asesinadas por especies alienígenas nativas, y que todo lo que queda de los humanos es un pequeño pueblo de hombres. El efecto secundario de ese nuevo mundo, hace que los hombres tengan "conciencias mágicas" que sobresalen a la realidad y muestran sus pensamientos a quienes les rodean.

Concepto atractivo, sobre el papel

A este rasgo especial se le denomina durante el film "el ruido", muy adecuadamente por que en la práctica se representa como una combinación de los monólogos internos y externos de cada personaje sonando simultáneamente, a lo que se le suman unas pinceladas de humo de colorines digitales morados y naranjas saliendo de las cabezas. Es decir, el truquito de la película es una suma de efectos digitales molestos unidos a una cacofonía con las voces, del cada vez más irritante Tom Holland, el pobre, apelmazándose una y otra vez.

Puede que la idea pudiera funcionar como recurso literario, e incluso en un cómic tiene posibilidades gráficas interesantes, pero en 'Chaos Walking' no solo se utiliza pobremente, desaprovechando una buena oportunidad para darle un propósito narrativo al menos interesante, sino que se hace monótono a los 10 minutos, irritante a la mitad y absolutamente intolerable llegado al tercer acto. Cuesta entender que alguien no levantara la mano en las pruebas previas para despertar al equipo alertando de que el gimmick del film no funcionaba.

'Chaos Walking' es una especie de western interplanetario, o algo así, en el que una chica espacial hace un aterrizaje forzoso en un mundo de hombres que le apuntan por ser una mujer. Hay un predicador que cree que las mujeres no tienen pensamientos (ruido) porque no tienen alma, y fueron asesinadas por las grandes criaturas alienígenas del planeta, en una especie de mezcla imposible entre de 'Y: El último hombre' y '¿En qué piensan las mujeres? (What Women Want, 2000) cambiando el género de sus protagonistas.

Mensaje social torticero

El comentario sobre la guerra de sexos se reduce a una pueril metáfora sobre la obviedad de los adolescentes varones frente a sus impulsos hormonales y su imposibilidad de "leer" a las chicas, pero afortunadamente tampoco se embarra demasiado en esos aspectos. Hay algunas escenas de acción más o menos bien rodadas y un planteamiento de huída que debería de funcionar, pero hay agujeros en la trama, problemas de ritmo y problemas una turbulenta producción que se corona con personajes sin interés, con una lluvia de secundarios como el hijo del alcalde, que se dibuja como el gran rival del protagonista pero es olvidado por completo tras el primer acto.

De cuando en cuando, Mikkelsen aparece con un abrigo de pieles naranja y un sombrero casi panameño, que junto a sus secuaces es tan ridículamente divertido como ver una partida de paintball con señores disfrazados despedida de soltero, pero, ni siquiera esto hace que el desastre de 'Chaos Walking' se haga más grave cuanto más se adentra en sus insoportablemente largos 108 minutos, en los que las escenas parecen conectarse entre sí de forma aleatoria, para ver si se consigue conformar una película.

Con un presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares, 'Chaos Walking' entra en el club de destrozos épicos de grandes estudios, con el mismo ADN de 'Eragon' (2006), 'Mortal Engines' (2018), 'Campo de batalla la tierra' (Battlefield Earth, 2000) o 'Airbender, el último guerrero'(The Last Airbender, 2020), blockbusters ambiciosos estrellados frente a sus conceptos singulares a pesar de repartos de grandes nombres, del que Tom Holland sale más damnificado, al encadenar este fiasco con el de la olvidable 'Cherry' (2021).