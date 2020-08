'Star Wars': Daisy Ridley asegura que nadie quería contratarla tras el estreno de 'El ascenso de Skywalker'

Prácticamente desconocida para el mundo cuando fue elegida para el papel de Rey en 'Star Wars: El despertar de la fuerza', Ridley se dejó ver en el 'Asesinato en el Orient Express' de Kenneth Branaugh y puso su voz en 'Peter Rabbit', pero la actriz reconoce que desde que terminó en la saga galáctica no fue nada fácil conseguir nuevos trabajos.

Una galaxia sin ofertas

El próximo proyecto donde la escucharemos será en el videojuego de Annapurna Interactive '12 Minutes', pero la actriz reconoce que la llamada para ese trabajo se produjo tras unos primeros meses de 2020 "fracasando" en distintas audiciones.

"Fue muy triste terminar. Cuando se estrenó la película, pensé: Dios mío, esto ha sido un capítulo tan grande... Y, extrañamente, tras ese trabajo no recibí muchas ofertas. Ahora es muy bueno estar trabajando, pero sigo sin tener demasiado. Siento que ya he procesado esos cinco años. Reducir la velocidad fue bueno mentalmente para mí porque 'Star Wars' fue una gran experiencia en mi vida. Eso sí, a principios de año no pasaba nada, nadie quería contratarme".

Ahora parece que el período de sequía ha terminado y Ridley tiene múltiples proyectos en el horizonte, lo cual es una buena noticia porque desde la película original de George Lucas ha sido algo común ver a muchos actores importantes de la franquicia lejos de tener el mismo éxito en otras galaxias. Aunque hay excepciones, claro. Harrison Ford dejó Star Wars y se convirtió en Indiana Jones y Natalie Portman ganó un Oscar después de su aportación. Pero Mark Hamill no se convirtió en la gran estrella de cine que quizás podría haber sido en los años 80 y Hayden Christensen prácticamente está fuera de juego.