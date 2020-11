'The Mandalorian': Rosario Dawson contesta a las críticas a su casting como Ahsoka Tano tras su demanda por transfobia

Si Gina Carano recibió su parte de controversia por sus opiniones políticas, no es la única del elenco de 'The Mandalorian' bajo el punto de mira. Rosario Dawson debutó en la serie de Disney+ en el capítulo 'The Jedi, el quinto de la temporada 2, interpretando a la favorita de los fans de 'Star Wars', Ahsoka Tano, pero la aparición llega un año después de que actriz y su familia fueran demandados por un presunto asalto transfóbico que ha creado cierta reacción en redes.

Rosario Dawson calificó previamente las acusaciones de “infundadas”, pero ha contado más sobre el asunto en una nueva entrevista con Vanity Fair tras las reacciones a su gran presentación como Jedi:

“Bueno, en primer lugar, solo quiero decir que entiendo… por qué la gente estaba preocupada. Yo también lo estaría si escuchara algunas de esas afirmaciones. Pero quiero decir, como estamos viendo ahora mismo en estos últimos meses, y en realidad recientemente, la verdad está saliendo a la luz. Todas las denuncias de discriminación han sido desestimadas por la persona que las hizo y, como ha dicho, el hecho de que esto provenga de alguien a quien conozco desde que era adolescente, la mejor parte de mi vida y a quien mi mi familia estaba tratando de ayudar como lo hemos hecho muchas veces en el pasado, realmente me entristece. Pero todavía tengo una gran empatía por ella ".

Vanity Fair informa que 18 de las 20 acusaciones que se hicieron contra Dawson y su familia fueron retirados voluntariamente sin un acuerdo, y el abogado de la acusación abandonó el caso. Solo quedan dos cargos, los cuales involucran un presunto altercado físico entre la amiga de la familia y la madre de Dawson. Un Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles decidirá el próximo mes próximo si hay suficiente evidencia relacionada con los dos últimos cargos para seguir adelante con el caso. La actriz continúa:

"La razón por la que se retiraron todos los reclamos por discriminación es porque no sucedieron. Me criaron de una manera muy inclusiva y respetuosa, y así es como he vivido toda mi vida. Siempre he usado mi voz para luchar, elevar y empoderar a la comunidad LGBTQA, y uso mi plataforma para canalizar voces trans, en trabajos de ficción y no ficción que he producido y dirigido. Así que siento que la intención es muy clara".

transphobe playing ahsoka tano will not be allowed #RecastAhsoka — ivana ♡ (@SITHNERYS) March 20, 2020

En cuanto a cómo llegó a 'The Mandalorian', todo comenzó con el casting de fans en las redes sociales. A medida que comenzaron a circular rumores de que Ahsoka Tano daría el salto de la animación a la acción en vivo, los fans de 'Star Wars' llamaron la atención de Dawson al publicar ilustraciones de ella en su personaje:

"Alguien me tuiteó y un fan me eligió. Respondí el retwitteado y dije: Por supuesto, sí, por favoy y un #AhsokaLives. Y aparentemente eso llamó la atención de alguien que llevaba la prensa de 'Star Wars' durante años. Se lo envió a Dave Filoni y Eso comenzó todo. Yo estaba como, 'Oh, Dios mío, ¿acabo de conseguir un elenco de fans en algo?'"