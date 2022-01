'Sin tiempo para morir': Ben Whishaw reconoce que "fue insatisfactoria" la forma en la que Q sale del armario y explica por qué no se quejó de ello en el rodaje

'Sin tiempo para morir' va a ser recordada principalmente por ser la última película de Daniel Craig como James Bond, pero no es lo único que merece recuperar de la muy entretenida cinta dirigida por Cary Fukunaga. Algo que pasó más desapercibido de lo que esperaba fue la revelación de que Q es gay, algo que Ben Whishaw, el actor que interpretó a dicho personaje, ha calificado como insatisfactorio.

Whishaw ha concedido recientemente una entrevista a The Guardian, en la que ha destacado que "a veces, con actores heterosexuales interpretando personajes gays, pienso: No me lo creo", mientras que sobre la revelación de que Q es gay, algo que se hace a través de una simple línea de diálogo diciendo que su cita es un hombre y que llegará en 20 minutos, reconoce no haber quedado satisfecho:

Estoy contento de admitir que algunas cosas no fueron geniales sobre esa decisión creativa (...) Creo que pensé "¿Vamos a hacer esto para luego no hacer nada con ello?" Recuerdo sentir que era insatisfactorio.

Por qué no dijo nada en su momento

El actor, al que también pudimos ver hace poco en la simpática 'La increíble historia de David Copperfield', reconoce que la idea no surgió de forma forzada por el estudio y que cree que se incluyó de forma genuina y no como una maniobra de marketing. Además, destaca el motivo por el que no presentó ninguna queja al respecto:

Por alguna razón, no se lo comenté a nadie de la película. ¿Quizá en otro tipo de proyecto lo habría hecho? Pero es una maquinaria muy grande. Pensé mucho sobre si debería preguntar algo. Al final no lo hice. Acepté que eso es lo que estaba escrito. Dije las líneas. Y es lo que es.