"Tío, siento lo mismo por ti". Aquella vez que Charlize Theron coqueteó con un fan después de proponer que fuera la nueva Thor

Charlize Theron tiene 48 años y ya es una de las más grandes actrices de nuestro tiempo. Tanto, que podemos contar sus películas por iconos, desde 'Las normas de la casa de la sidra' hasta 'The italian job' o 'Atómica'. Y todo ello sin desdeñar franquicias como 'Mad Max', 'The fast and the furious', 'Alien' o, por supuesto, el Universo Marvel... aunque su papel, por ahora, se reduzca a una simple escena post-créditos en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'.

Gracias, tío

Antes de interpretar a Clea, Theron asistió a múltiples eventos donde respondió varias veces la pregunta de turno: ¿Cuándo debutaría como superheroína? No es una pregunta baladí: al fin y al cabo la actriz hizo muchas películas de acción como 'La vieja guardia', y era la evolución natural. Fue lo que le pasó en la Comic-Con de 2017 en un panel sobre "Mujeres que patean culos" que subió Films That Rock, donde un fan le preguntó al respecto y ella contestó "No, ¿a quién querrías que interpretase? ¿De quién crees que podría hacer?".

El fan en cuestión le dio dos opciones: una Thor femenina en Marvel y Power Girl en DC. Por cierto, la prima de Superman no ha hecho aún su primera aparición en el cine, pero fue Natalie Portman quien acabó interpretando a la diosa del trueno en 'Thor: Love & Thunder'. Theron, ajena al mundo de los cómics, le preguntó al fan si estaba seguro para después agradecérselo ("Oh dios mío, qué bonito. ¡Gracias!").

En ese momento, el fan se ofuscó y solo pudo finalizar su intervención con un "De nada, claro" antes de quedarse sin palabras, a lo que Theron contestó "Tío, siento lo mismo por ti, qué mono", provocando el aplauso del Hall H. De momento no está planeado que Theron vuelva a interpretar a Clea pronto, pero no se ha quedado esperando y continúa su camino en Hollywood, preparando ya las secuelas de 'Atómica' y 'La vieja guardia' además de lo nuevo de Justin Lin junto a Daniel Craig, 'Two for the money'. ¿Quién necesita a Marvel, después de todo?

