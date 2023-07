Todos quieren ser Ken en 'Barbie', pero estos actores se quedaron por el camino en la película de Margot Robbie y Ryan Gosling

El éxito de 'Barbie' en cartelera es un hecho y no es para menos. La estupenda película de Greta Gerwig está siendo recibida con auténtico furor y parte del mérito es gracias a su pletórico reparto. Sobre ese tema, las directoras de casting de la película revelaron qué actores se quedaron a las puertas de convertirse en un Ken.

Not Kenought

El grupito de Barbies y Kens encabezado por Margot Robbie y Ryan Gosling es de lo más variopinto y divertido. Durante el proceso de selección de actores, como suele suceder, hay muchos que se terminaron quedando fuera por problemas de agenda.

Lucy Bevan y Allison Jones son las directoras de casting de 'Barbie' y contaron en Vanity Fair que, para hacer la selección, los propios actores mandaron sus cintas e hicieron varias lectura de guión por Zoom, para que la directora pudiera comprobar si le encajaban o no.

Debido a las limitaciones por COVID, el reparto tuvo que pasar tres meses en Londres, donde tuvo lugar la mayor parte del rodaje. Este contratiempo logístico fue decisivo para que varios actores finalmente no pudieran asistir: "Estaban, y no lo digo de broma, realmente desanimados por no poder hacerlo".

Jones dio el nombre de tres de esos actores que iban a unirse al grupo de Kens, pero al final no pudieron cuadrar su agenda: Bowen Yang ('¿No es romántico?'), Ben Platt ('Dando la nota') y Dan Levy ('Schitt's Creek'), el hijo de Eugene Levy. Tampoco pudo unirse Jonathan Groff ('Mindhunter') para hacer de Allan (papel que en la cinta interpreta Michael Cera).

Una lástima, aunque Jones y Bevan no se pueden quejar del cast final de Kens en la película: desde el Ryan Gosling más destado a un Simu Liu que "se moría por hacer de Ken", o la sorprendente faceta cómica de Kingsley Ben-Adir: "No tenía un gran currículum de comedia. Siempre es una alegría cuando descubres que alguien es gracioso" afirmó Jones.

