Tom Hanks lamenta que 'Greyhound' se estrene en Apple TV+ sin pasar por cines: "Hay diferencia en la calidad de imagen y sonido"

No voy a negar que, después de ver su primer tráiler, 'Greyhound' se convirtió automáticamente en una de las cintas más prometedoras de la segunda mitad de este convulso 2020. Su ambientación, su factura técnica y el hecho de contar con Tom Hanks protagonizando y escribiendo bajo las órdenes del oscarizado Aaron Schneider pedían a gritos disfrutar de este drama bélico en la gran pantalla.

Por suerte o por desgracia, Apple volvió a tirar de talonario para engrosar la lista de grandes títulos en el aún limitado catálogo de su plataforma de streaming, arrebatando a Sony Pictures el estreno cinematográfico de la adaptación de la novela de C. S. Forester. Una maniobra que, reconozco, me cayó como un jarro de agua fría.

Pero no soy el único decepcionado con que 'Greyhound' no vaya a llegar a las salas de cine. El propio Tom Hanks ha descrito este hecho como "una pena tremenda" en una entrevista con el medio The Guardian. El actor añadió lo siguiente: "No pretendo enfadar a mis jefes supremos de Apple, pero hay una diferencia en lo que respecta a la calidad del sonido y la imagen".

Con estas palabras de Hanks —perfectamente comprensibles, todo sea dicho— vuelve a abrirse un nuevo frente en la eterna batalla entre exhibición tradicional y el streaming. Es irrefutable que las plataformas de VOD son un mecanismo perfecto para aumentar la oferta y las posibilidades de acceso a infinidad de productos, pero no hay nada que iguale la experiencia de disfrutar de un largometraje frente a una pantalla gigante y un buen sistema de sonido calibrado en condiciones.

'Greyhound: Enemigos bajo el mar' —se ha debido añadir el subtítulo para aclarar que la cosa va de submarinos— se estrena este mismo 10 de julio en Apple TV+.