El Tom Hardy más desatado lo tienes en este "bromance" superheróico que puedes ver gratis por tiempo limitado en RTVE Play

Las dos grandes marcas superheróicas en el cine, Marvel Studios en Disney y el universo DC de Warner Bros, hacen tanto ruido que a veces nos olvidamos que hay más compañías haciendo películas de este estilo. La tercera en discordia suele ser Sony, una distribuidora a que se le podrá achacar muchas cosas, pero desde luego no la de no arriesgarse.

Aún no sabemos si por experimental o por ingenua ('Morbius' llegó a reestrenarse tras su estrepitosa taquilla por petición de los "fans" solo para estrellarse una segunda vez), pero Sony es capaz de hacer desde obras de arte como 'Spider-verso' a lo que sea que pueda considerarse 'Madame Web'. Hay otras producciones, sin embargo, que se encuentran en un saludable punto medio: es el caso de 'Venon: Habrá Matanza'.

Abrazando el meme

No es el título de una cinta de Steven Seagal. La majísima secuela de la primera película en solitario del simbionte es una que puedes ver gratis en RTVE Play (ojo, solo hasta el 30 de julio, así que no te dejes ir mucho) y que perfectamente podrías haber pasado por alto. Si bien la primera no es nada especial y se antoja como una historia de orígenes al uso con un par de momentos divertidos, algunos encontraron su valor en su humor y en la química que tenían Eddie Brooke y Venom (ambos interpretados por Tom Hardy).

Si cabían dudas de que el tono irónico de la primera fuese accidental, sus creadores hicieron todo lo posible por despejarlas en la secuela. 'Habrá Matanza' es aún más estúpida, más exagerada y consecuentemente más divertida que la original. La relación co-dependiente entre Eddie y Venom se adueña por completo de la historia dejando su villano en segundo plano, y con algunos llamándola abiertamente una comedia romántica disfrazada de película de superhéroes.

Sabiéndose que ocupaba un hueco que ninguna otra cinta de superhéres iba a querer ocupar (excepto quizás 'Deadpool y Lobezno'), la secuela de Venom ofrece acción y explosiones suficientes para dejar a veteranos del género relativamente contentos, pero a quien verdaderamente recompensa es a aquellos dispuestos a entrar en sus absurdas dinámicas que, además, se sienten completamente honestas. Entre broma y broma en el fondo de 'Venom 2' hay una tierna historia de compañerismo que ya les gustaría tener a otras películas del género.

En tan solo tres entregas la saga ha dado un giro de ciento ochenta grados. El último capítulo de la trilogía se llama 'Venom: el último baile', compartiendo subtítulo (de forma probablemente no casual) con la última entrega de 'Magic Mike' y apostándolo todo por el absurdo en su tráiler más reciente, que entre otras imágenes icónicas cuenta con la presencia de un "caballo Venom". A veces está bien dejarse llevar y abrazar el meme.

