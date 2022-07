"Si tuviera control sobre Marvel daría a los fans lo que realmente quieren: Mefisto". Iman Vellani demuestra por qué es la mejor tras charlar sobre 'Ms Marvel' con los fans en Reddit

Puede que 'Ms Marvel' no fuera la serie que el personaje merecía, pero el hallazgo con el que nos hemos quedado todos los que la hemos seguido semana a semana ha sido con su protagonista, Iman Vellani, uno de los mayores aciertos de casting de la historia de Marvel (y ya es decir). Y es que la muchacha, además de ser una fan del personaje y del MCU a ultranza, es graciosa, natural y, por qué no decirlo, una fan más. Por eso, su AMA (Ask Me Anything, el lugar de Reddit donde van los famosos a responder preguntas de los fans e intentar demostrar que son personas) es uno de los mejores que se recuerdan. Maravilla.

616 contra 199999

A los que no sois fans de Marvel esto os va a parecer una tontería. Lo es, pero al mismo tiempo tiene mucha importancia: el universo Marvel principal en los cómics es nombrado como el 616. Cualquier otro mundo alternativo tiene otro número asociado al mismo. El MCU se consideraba el Universo 199999 hasta que 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' dejó como canon que era también el 616. Sí, ya lo sé, esto es una cosa muy nerd, pero tiene interés en esta historia porque Iman se situó a favor de la nomenclatura del Universo 199999 plantando cara a Kevin Feige, algo que los fans han apreciado desde el principio.

No he tenido suerte, después de lo que dije en la alfombra roja de 'Ms Marvel' vi a Kevin el día siguiente, me miró fijamente desde lejos, marcó con sus dedos 6-1-6 y se marchó... pienso en eso todas las noches antes de dormir.

No es la primera vez que Kevin Feige y ella están en el mismo sitio sin hablarse. Cuando se conocieron, Iman no pudo proferir palabra alguna. "Le miré fijamente hasta que se marchó. Y después lloré en mi tráiler durante un minuto". Pero ahora que puede hablar cerca de él sabe perfectamente qué proyecto le propondría si pudiera: "Estela plateada estela plateada estela plateada estela plateada estela plateada estela plateada". Pero si tuviera el poder creativo en Marvel también sabe lo que querría adaptar.

Quiero ver la serie 'El tiempo se acaba', eso sería divertido, y darles a los fans lo que realmente quieren... Mephisto.





¿Su superpoder? Conocer los spoilers

Ya se sabía que Iman navegaba por los subreddits de spoilers de Marvel antes de conseguir la llamada ganadora, pero no sabíamos hasta qué punto. "MarvelStudiosSpoilers es mi segunda casa... pero dejé el subreddit durante dos años durante la época de 'Infinity War' y 'Endgame' cuando vi una foto filtrada que resultó que era un engaño de la seguridad de Marvel. ¡Literalmente lo fingieron! Y ahora tengo mucho respeto por el equipo de seguridad de Marvel". Con todo, ¿lo mejor de entrar en el MCU? "Saber todos los secretos que MarvelStudios Spoilers no conoce". Malévola. De todas maneras, ser una superheroína no tiene tanto glamour como creemos.

Es muy vergonzoso, de hecho, deja que te lo cuente: supertraje llamativo incómodo, no puedo hacer pis, noches frías en Atlanta, luces brillantes, tienes que llevar una capa gigante somo la de un Lord Sith para protegerte de los paparazzi, sales de ahí como un pulgar con una llaga, te quitas la capa, ahora tienes frío y todo el mundo te está mirando, te pones de pie y metes tripa, ahora las luces led púrpuras te apuntan y pretendes que todos los poderes salen de ti pero en realidad todo está en silencio y tú haces gruñidos raros porque no sabes cómo suena la "luz fuerte".

Además, ya que es una fan de verdad, ha aprovechado para nombrar algunos de sus cómics favoritos ("Recomiendo la etapa de 2014 de Ms Marvel, está muy bien escrita, y el arco de Kamala en 'Civil War II' es muy convincente (...). Soy una gran fan de Estela Plateada, una de mis aventuras favoritas es durante el crossover del Guantelete del Infinito, el número 50 de Jim Starlin es muuuuy bueno. También estoy obsesionada con la serie de Rayo Negro de 2017-2019. Christian Ward y Saladin Ahmed dan una historia con matices increíbles y emocionalmente compleja con arte que solo puedo calificar como fenomenal") y, ya puestos, de sus películas favoritas, que van desde 'Iron man' hasta 'Espartaco', 'Cleo de 5 a 7', 'Retrato de una mujer en llamas' o 'Mamma mia'.

Como dicen en los comentarios de su AMA (que os recomiendo leer al completo, aunque con cuidado por los spoilers), ella es la actriz que traeráel equilibrio a la fuerza. Ahora solo hace falta que 'The Marvels' tenga el guion emocionante y divertido que no ha tenido su propia serie.