Uno de los niños de 'Stranger Things' deja en evidencia el nivel de acoso al que pueden llegar los fans

'Stranger Things' es uno de los mayores éxitos televisivos de los últimos años, por lo que es lógico que haya una enorme cantidad de fans deseando conocer a sus protagonistas o simplemente tomarse una foto con alguno de ellos. La cuestión es que todo debería tener unos límites y hace unos días se hicieron virales las quejas de varios seguidores contra Finn Wolfhard, Mike en la serie de Netflix, por no hacerse parado a saludarles cuando ellos llevaban mucho rato esperando al lado de su hotel.

Por mi parte, entiendo que esos fans pudieran sentirse un tanto frustrados, pero nadie debe nada a nadie por el simple hecho de ser famoso y ese tipo de rabietas parecen más propias de niños malcriados que de adultos responsables. El propio Wolfhard, también conocido por dar vida a Richie en 'It', ha acabado respondiendo a las críticas de la siguiente manera:

Hola a todo el mundo. No quiero dejar sin comunicación a nadie con sus fans, pero si lo eres de verdad, deja tranquilos a mis amigos o compañeros de trabajo. Sabéis de quién hablo. No entiendo que tenga que escribir sobre esto. Todo aquel que se llame fan y vaya persiguiendo a alguien por actuar y hacer su trabajo es ridículo.

Su respuesta ha llegado varios días después de lo sucedido y cuando ya había conseguido varios apoyos destacados. El más celebrado fue el de Sophie Turner, la Sansa de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'), quien reaccionó escandalizada ante lo sucedido. En concreto, esto fue lo que dijo al respecto a través de su cuenta de twitter:

Maldita sea... Ver a adultos esperando en la puerta de los hoteles de los chicos de 'Stranger Things' y luego ser abusones con ellos porque no se paran es super raro. A) Que un adulto en sus cabales espere a un NIÑO fuera del hotel y B) Que se ofenda porque el NIÑO no se pare. No importa que sea un actor... primero son niños. Dadles el espacio que necesitan para crecer sin sentir que le deben nada a nadie por vivir la infancia de sus sueños. Imagina que tú eres padre y estás caminando con tu hijo o hija de 13 años y viendo a adultos apuntándole con las cámaras de sus móviles. Harías cualquier cosa que pudieras para borrar las fotografías de esas personas y sacar a tus hijos de esa situación tan pronto como pudieras. No importa si ese niño es un actor y ha aceptado que un equipo profesional le grabe para sus películas cuando está interpretando a un personaje. Eso NO significa que el niño haya consentido ser seguido por la calle con una cámara en su cara. No me importa si eso "viene con el trabajo". No es así. ¿Cómo te atreves a degradar a un niño cuando no posa para una fotografía de un adulto desconocido o no se pone a hablar con ellos cuando le están tomando fotos SIN SU CONSENTIMIENTO? ¿No va todo esto en contra de lo que enseñamos a nuestros hijos? Menuda gente.

Turner no fue la única que salió en defensa de Wolfhard, ya que Shannon Purser, la inolvidable Barb de la primera temporada de 'Stranger Things', tampoco entiende la reacción de esos "fans". Ella también defiende que ningún actor tiene la obligación de pararse y que todos necesitan su espacio, expresándolo de esta manera:

Vale, no. Ningún actor tiene la obligación de pararse con nadie. Finn es un ser humano increíble. Y como ser humano necesita sus descansos. Yo misma he experimentado esto en una escala mucho más pequeña, obviamente, pero he visto a gente esperando por mí a la entrada de hoteles o en los aeropuertos. Yo soy adulta. No imagino cómo debe ser que te ese tipo de atención a su edad. Te intimida. Así que de mi parte al mundo, ¿cómo te atreves a hacer que actores jóvenes se sientan culpables o que te deben algo porque no han dicho "Hola"? Ellos te dan su arte. Ellos aman a sus fans. No te aproveches de eso. Y si no puedes soportar que necesiten su espacio, quédate lejos.

Aquí creo que no debería haber ni espacio para el debate. Ya si fueran adultos, se me haría difícil entender las quejas, pero es que en esta ocasión se trata de un niño. Lo mejor será dejarle tranquilo, que cosas así no van a ayudar nada a que lleve una vida normal, y es que simplemente no nos debe nada.

