'Willy's Wonderland': la nueva locura de Nicolas Cage le enfrentará a animatronics asesinos en un parque de atracciones

Después de protagonizar las magníficas 'Mandy' y 'Color Out of Space', Nicolas Cage continúa empeñado en seguir maravillándonos con las propuestas más disparatadas. Esto pasa por enfrentarse a jaguares CGI a bordo de un barco, por interpretarse a sí mismo en una propuesta delirante y por dar vida al mismísimo Tiger King en una serie sobre Joe Exotic.

Si todo esto no os parece suficiente, tal vez os interese saber que el bueno de Nic ya tiene nuevo largometraje entre manos, actualmente buscando distribución internacional en el mercado de Cannes. Se titula 'Willy's Wonderland' y promete ser una suerte de live action del episodio 'Rascapiquilandia' de 'Los Simpson' —porque 'Los Simpson' ya lo ha hecho todo antes que nade—.

Junto al póster de ventas de la película, que podéis ver bajo estas líneas, hemos podido echar un vistazo a una sinopsis que, francamente, cumple con las expectativas:

"El Conserje (Cage) se encuentra varado en una ciudad remota. Incapaz de pagar al taller para reparar su Jeep, accede a saldar su deuda pasando la noche limpiando Willy's Wonderland, un parque de atracciones animado lleno de personajes animatronicós que fueron una vez un ejemplo modélico de diversión infantil. Pero Willy's Wonderland esconde un oscuro secreto que El Conserje está a punto de descubrir. Ha sido atraído a una trampa mortal o, mejor aún, una pesadilla viviente, en la que los personajes animatrónicos de Wonderland cobran vida para destruirle. El Conserje se ve obligado a luchar contra los monstruos, intentando sobrevivir hasta el amanecer. Y El Conserje no juega limpio".

No sé vosotros, pero yo me muero de ganas por echar el guante a 'Willy's Wonderland', escrita por el debutante G.O. Parsons, dirigida por Kevin Lewis, y en cuyo reparto también figuran Emily Tosta —'Mayans M.C.'—, Beth Grant —'Speed'—, Chris Warner —'Machete'— y Ric Reitz —'Un lugar donde refugiarse'—.