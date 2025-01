La bestial película de acción que ya es número 1 de Amazon Prime Video en 55 países. Un thriller que Jason Statham rechazó y fue sustituido por una estrella de Marvel

Hay películas que no tienen un camino fácil hasta que finalmente llegan a hacerse. Bien reciente tenemos el caso de 'Megalópolis', pero ahora toca centrarse en otro ejemplo con menos glamour y que también fracasó en cines: 'El juego del asesino'. Eso sí, el motivo para acordarnos de ella es que acaba de llegar al catálogo de Amazon Prime Video y ya es número 1 en 55 países.

Estrenada en los cines de Estados Unidos el pasado 13 de septiembre, 'El juego del asesino' sufrió un enorme batacazo en taquilla, ya que apenas logró recaudar 5,9 millones de dólares cuando su presupuesto había sido de 30. A nadie le hubiese extrañado que este thriller protagonizado por Dave Bautista, el inolvidable Drax de Marvel, acabase en el olvido, pero su llegada en streaming ha dejado claro que más de uno tenía ganas de echarle un ojo.

Una curiosa premisa

'El juego del asesino' cuenta la historia de Joe Flood, un asesino a sueldo que ha decidido retirarse por amor, pero todo se complica cuando le diagnostican una enfermedad sin cura. Por ello, decide contratar a alguien para que se encargue de acabar con él para que así ella pueda cobrar su seguro de vida. Ni que decir tiene que pronto sucederá algo que le hará replantearse la estupidez que acaba de hacer.

El origen de 'El juego del asesino' está en una novela de Jay Bonansinga que Hollywood llevaba más de 20 años intentando convertir en una película. Actores como Wesley Snipes o Michael Keaton fueron sondeados sin éxito, siendo ya en 2018 cuando todo pareció fructificar con Jason Statham al frente del reparto. Sin embargo, las negociaciones con él no terminaron de concretarse y fue finalmente sustituido por Dave Bautista.

Eso sí, Bautista firmó en 2019 y no fue hasta cuatro años después cuando la cosa se puso serie y pudieron ponerse a rodar con J. J. Perry, quien acababa de conseguir un éxito notable en Netflix con 'Turno de día'. El resultado no es precisamente memorable, tal y como atestigua el hecho de que apenas tenga un 42% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Por mi parte, ayer estaba aburrido y se me ocurrió darle una oportunidad porque la premisa me resultaba atractiva. Una vez vista, no puedo recomendarla, ya que este cruce entre cine de acción, comedia, violencia y romance tiene algunas ideas llamativas -¡una App en la que contratar a asesinos, cada uno de ellos con valoración para determinar lo fiable que es!- y no llega a hacerse aburrida, pero en todo momento da la sensación de que podría haber dado mucho más de sí en otras manos.

