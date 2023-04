'Operación Triunfo', 'Reina Roja', Dani Rovira comentando 'El castillo de Takeshi' y el resto de novedades marca España que Amazon Prime Video lanzará hasta 2024

En la presentación de contenidos españoles de Prime Video para los próximos dos años solo faltaba que nos recibieran con 'Mi música es tu voz' de fondo: todos sabíamos cuál iba a ser su gran bombazo porque, como han reconocido ellos mismos, era “la noticia mejor guardada... hasta que nos la levantaron”. Eso no quita para que durante dos horas hayan mostrado lo que está por venir con unos cuantos proyectos -algunos aún en preproducción- que nos darán mucho de lo que hablar. Vamos a ver los más interesantes, que nos han contado sus propios autores, entre otros (como 'Los Farad' o 'Un hipster en la España vacía'). Y sí, también 'Operación triunfo'. Y no, no nos han dicho quién presentará.

Reina Roja

Vale, ya sabíamos que 'Reina roja' existía, pero por fin hemos podido ver un tráiler tras las cámaras que ha sido capaz de calmar nuestros ánimos gracias a una producción bestial. Antes hemos tenido una presentación en la que se ha repetido (martilleado, diría) la palabra "responsabilidad" y donde se ha recalcado que es una serie que nunca deja de sorprender, hayas leído o no el libro. Aún están en postproducción así que la fecha de estreno os la podréis imaginar: "Próximamente". Esta va a ser la tónica: excepto 'El castillo de Takeshi', que se estrenará el 10 de julio, el resto no tiene visos de que lo vayamos a ver pronto.

Romancero

No sabíamos que esta serie existía y hemos salido de la presentación deseando devorarla. El tráiler, una mezcla entre terror, surrealismo y thriller, es espectacular. Quizá no tanto en lo técnico como en la factura creativa: siempre se agradece que un producto se salga del marco de lo común, al fin y al cabo. La serie promete ser un puzzle en el que irán atrás y adelante en el tiempo tratando de solucionar enigmas y misterios y planteando otros nuevos, retando al espectador. Además, los autores se han basado en referencias del cómic, manga, literatura gótica y relatos de fantasmas, y durante toda la presentación han destacado que es algo diferente y genuino. ¿Terror español en formato episódico? Por favor y gracias.

En fin

¿Puede que esta sea la mejor idea para una serie que he oído en muchísimo tiempo? De la mano de David Saínz ('Malviviendo') y Enrique Lojo, su argumento es maravilloso: imagina que mañana se anuncia el apocalipsis. En treinta días, todos estaremos muertos. ¿Qué harías si sabes que tus acciones no van a tener consecuencias? No importa: ahora imagina que después del desfase no llega el fin del mundo y tienes que afrontar tus errores. Una comedia descacharrante de personas muy arrepentidas, post-apocalipsis emocionales y con el referente de la Trilogía del Cornetto. Aún no han empezado a rodar, pero sí han desvelado que se les ocurrió de resaca antes de la pandemia. Bohemios del siglo XXI.

Hildegart

La nueva película de Paula Ortiz cuenta una historia increíble que, tristemente, no es lo suficientemente conocida en España (pese a la fabulosa película de Fernando Fernán-Gómez 'Mi hija Hildegart'). Una mujer feminista de los años 30 trata de criar a su hija como la mujer perfecta, pero cuando ella se marcha de su férreo puño y empieza a enamorarse, decide pegarle tres tiros en la cabeza. La directora de 'La novia' está obsesionada con el caso desde la universidad, y cuando le llegó la posibilidad de hacerla se lo tomó muy personal. Habrá que ver si la estética vanguardista que le quieren dar a la cinta pega con la truculenta historia real. Poco más se sabe: bueno, sí, que no pasará por cines, como ninguna de sus películas cien por cien originales, repitiendo la estrategia de 'Mañana es hoy'. ¿Error? ¿Acierto? Habrá que verlo.

Apocalipsis Z: el principio del fin

Manel Louleiro era un abogado que, harto de escribir querellas, abrió un blog narrando un apocalipsis zombi (bueno, de infectados) en Galicia. Fue uno de los primeros virales de España y, entre 2010 y 2011, se lanzaron tres volúmenes de 'Apocalipsis Z'. Desde entonces, no ha parado de escribir. Un personaje complejo, Galicia, una reescritura en clave de Covid y, como ha añadido su desarrolladora, Adriana Izquierdo, "lo más importante: hay un gato". La película no se ha empezado a rodar, pero hay ganas.

El circo de los muchachos

Prime Video no se iba a quedar fuera de la burbuja del true crime hispano que tantas alegrías nos está dando últimamente, en este caso contando la historia de un país independiente creado en Galicia durante el franquismo por el Padre Silva y formado solo por adolescentes que dictaban sus propias reglas. De hecho, montaron un circo con el que giraron alrededor del mundo e incluso llenaron el Madison Square Garden... antes de que llegaran los problemas. Según nos ha dicho su director, el "Goyarizado" Elías León Siminiani, hay más de mil horas de metraje. Buena suerte haciendo el resumen.

El castillo de Takeshi

Ya sabéis, humor. Humor de ese, del que no tiene un color particular. Ese humor. Zamburguesas, mamporrazos y doblaje gracioso de manos de los dos clásicos (Fernando Costilla y Paco Bravo) y otros tres famosos: a Jorge Ponce ya le conocíamos (además es productor ejecutivo), pero se unen Eva Soriano y Dani Rovira. El resultado, por lo que hemos podido ver en un clip es... caótico. Y creedme, yo quiero que 'El castillo de Takeshi' triunfe y reír a carcajadas, pero las cinco voces suenan un poco atropelladas. Sabemos, eso sí, que la versión que tendremos aquí será exclusiva del mercado español, con grafismos y montaje españolizados, así que depende de tu confianza en el co-director de 'La resistencia' que se ha encargado de adaptarlo. ¡Al turrón!

Operación triunfo 2023

Y llegamos a lo que estabais esperando: un 'OT' que empezará a finales de año, que tendrá canal 24 horas en YouTube, galas en directo en Prime... Y del que aún no sabemos nada más. Desde el streaming nos han pedido que les dejemos trabajar y han añadido que habrá novedades, pero ninguna muy dramática: todo lo que se haga será escuchando al fan en redes sociales. ¿Habrá más realities después? Pues oye, quién sabe. Las puertas están abiertas. O eso dicen.

