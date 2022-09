Es una de las películas de ciencia ficción más alucinantes de los últimos años: llega a Amazon Prime Video una joya del cine de entretenimiento con Tom Cruise

Amazon ha debido llegar a algún tipo de acuerdo con Warner, porque hoy varias películas de este estudio han pasado a formar parte del catálogo de Prime Video en España. Ya os hablamos del caso de la cinta favorita de Quentin Tarantino dirigida por Christopher Nolan y ahora toca hablaros de una de las películas de ciencia ficción más alucinantes de los últimos años. Me refiero a 'Al filo del mañana'.

Por qué no hay que perdérsela

Siendo justos, 'Al filo del mañana' llevaba ya un buen tiempo disponible en el catálogo de HBO Max, algo lógico al tratarte de una película de Warner, pero tengo claro que no todos los usuarios de Prime Video tienen acceso a esa plataforma, por lo que destacar su llegada sin coste adicional a Amazon merece la pena. Y es que estamos hablando de una de las grandes joyas del cine de entretenimiento de la pasada década.

Por un lado, 'Al filo del mañana' es quizá la superproducción de Hollywood que mejor ha sabido asimilar la narrativa de los videojuegos en lo referente al juego con los viajes en el tiempo y las múltiples muertes que va sufriendo el personaje interpretado por Tom Cruise, lo cual llega incluso a tener unas simpáticas connotaciones cómicas en los primeros minutos de metraje.

Eso lleva también a que el actor no haga gala de entrada de la faceta de héroe que tan bien sabe exhibir, ya que su Cage empieza siendo un cobarde que se ve envuelto en una situación que le sobrepasa por completo, pero poco a poco va adquiriendo el conocimiento necesario para ir progresando en su partida contra estos terribles invasores alienígenas.

Además, la película acierta de lleno al repartir el peso dramático de la función entre Cruise y una excelente Emily Blunt dando vida a Rita, una mujer de armas tomar capaz de reventar a cualquiera que se cruce en su camino. La guinda en este punto es la gran química que comparten, uno de los muchos motivos para que todavía sigamos suspirando por esa secuela que nos habían prometido y que cada vez es más probable que nunca lleguemos a ver.

A eso hay que añadir un despliegue visual de primera categoría, todo ello muy bien orquestado por el trabajo tras las cámaras de Doug Liman, mientras que el guion basado en 'All You Need Is Kill' permite que todo fluya muy bien hasta que la cosa se atasca un poco en su tramo final. Personalmente, creo que 'Al filo del mañana' funciona tan bien durante sus dos primeros actos que esa fragilidad que muestra en su tramo final es algo que se puede pasar por alto.

