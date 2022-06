Qué ver en Amazon Prime Video: Chris Hemsworth protagoniza una deconstrucción del cine de terror tan ingeniosa como entretenida

Ah, el maravilloso mundo de lo metacinematográfico. Esa jugada para muy cafeteros que fácilmente puede caer en humor para vagos a poco que no se haga con algo de astucia, y que puede perder a espectadores si no aporta algo de chicha y se queda en la gracia soterrada. Conseguir el equilibrio que logre subvertir y entretener es complejo, pero no imposible.

Esta última década, que no ha andado escasa de esfuerzos autoconscientes y de intenciones subversivas, hemos encontrado algún caso que era capaz de mostrar lo mejor para todos los espectadores. Es el caso de 'La cabaña en el bosque', una alucinante pieza que deconstruye los códigos del terror y que desde ya puedes disfrutar a través de Amazon Prime Video.

Cinco chavales. Una cabaña. Cosas malas.

La premisa no podría parecer más típica y de carril vista de manera superficial. Cinco estudiantes se van a las profundidades del bosque para pasar el fin de semana en una cabaña. Aislados de la civilización, se juntan un deportista (Chris Hemsworth), una chica más tímida (Kristen Connolly), otra más canalla (Anna Hutchison), el otro joven con la cabeza más amueblada (Jesse Williams) y el que parece sujetavelas y alivio cómico (Fran Kranz).

Paralelamente, vemos a un par de técnicos (Bradley Whitford y Richard Jenkins) entrando en una planta industrial, y desconocemos su relación con lo que estamos viendo. Hasta que la película desvela el pastel, explicando además por qué sus personajes parecen tan clichés y dejando claras las reglas del juego que quiere cambiar. Antes de que te des cuenta, ves que 'La cabaña del bosque' quiere ser más juguetona que la clásica cinta de tormento a unos adolescentes.

Parte del éxito de la película está en sus responsables. Joss Whedon y Drew Goddard -ambos desde el guión, y este último asumiendo también la dirección- aprovechan su enciclopédico conocimiento del cine de género para señalar varios de sus lugares comunes y criticar algunas de sus convenciones. Pero no se queda en la distancia irónica fácil, sino que su deconstrucción se aprovecha para hacer una película tan divertida como preocupada por personajes que te ganan sin darte cuenta.

'La cabaña en el bosque': subversión y celebración

La película nace de su intención de superar la tendencia del "torture-porn" en el que ha caído el cine de terror protagonizado por adolescentes. A través de pequeños detalles va mostrando humanidad y compasión por estos héroes sin dejar de hacer secuencias muy violentas y desatadas, aderezadas con un deliciosamente retorcido sentido del humor. Lo bien enfocadas que están las gracias hace que la película no sea una burla de este tipo de pelis, sino una celebración de las mismas.

Conseguir que todo vaya de la mano, tanto la deconstrucción como el interés por lo que está sucediendo en la historia, es el gran triunfo de Goddard y Whedon, convirtiendo a 'La cabaña en el bosque' en una de las mejores cintas de género que hemos visto en la última década. Si todavía no has sido expuesto a su subversivo talento -y no sería sorpresa, ya que en nuestro país no se estreno en cines en su momento-, es buena ocasión para hacerlo.