Qué ver en Amazon Prime Video: una joya indie que tontea con el cine de atracos y las familias desestructuradas

Hay pocos chascos más grandes en la vida que cuando te das cuenta de la falibilidad de tus figuras paternas, o incluso que han estado toda tu vida tratando de alienarte hacia una dirección con la que ya no estás de acuerdo. Es parte del proceso de maduración, pero no dejar de tener su impacto pensar que durante tanto tiempo has sido adoctrinado en algo que no encaja contigo.

Saber reconciliarte con este hecho es parte de una vida adulta medianamente estructurada. Lo contrario de ello puede parecerse a lo que vemos en la peculiar joya de Miranda July que es una de las mejores películas independientes de los últimos años. Se trata de 'Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire)', y la tienes desde ya disponible en la plataforma de Prime Video.

Saber lo que vales

La película sigue a una familia de estafadores de escala muy baja. Durante 26 años han estado criando a su hija, a la que llamaron Old Dolio (Evan Rachel Wood), para que forme parte de sus pequeñas estafas: delincuencia marginal, robando oficinas de correos y ejecutando estafas con cupones. Durante 26 años, la única vida que ha conocido han sido esta constante existencia en los márgenes y la clandestinidad con unos padres no precisamente rebosantes de afecto.

En consecuencia, Old Dolio tiene un aspecto y comportamientos inusuales, alejados de la conexión emocional y afectiva así como de la empatía social. No es hostil, pero claramente no ha sido enseñada a tratar emociones que la mayoría de nosotros interpretamos como normales. Por eso intenta convencer a su familia de involucrar a alguien más en su próximo golpe (Gina Rodriguez).

A través de una comedia extravagante y la contención propia del cine indie, la película se vuelve un interesante juego que coquetea con el cine de atracos -o una subversión del mismo- mientras quiere explorar la alineación derivada de crecer en una familia desestructurada. Su particular tono la hace una especial y sugerente rareza que resulta refrescante.

'Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire)': lazos rotos

La manera en que explora el mundo interior de este personaje a través de detalles muy específicos pero muy pequeños, aprovechando a una entregada Rachel Wood dando una interpretación poco convencional pero llena de empatía, hace que la película de July cautive profundamente. La presencia de Richard Jenkins y Debra Winger como los padres ayuda también a desarrollar todos los grises morales detrás de esta desestructurada familia.

Miranda July se vale de la comedia para darle interesante vida y ritmo a la película, pero nunca busca hacer mofa de estos personajes. Los enfoca con tanta ternura y calidez que resulta fácil quedarse prendado de ellos.

Por ese equilibrio tan conseguido, 'Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire)' es una película tan especial que debería estar en tu radar si no la has visto aún. Para apuntar en tu lista junto a otras grandes novedades de Prime Video.