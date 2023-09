'Rubius Next Level Japón' no es solo para fans: la serie de Amazon Prime Video propone un encantador paseo por lo más raro de Japón donde falta sorpresa pero sobra carisma

Cada vez hay menos productos hechos para jóvenes en televisión o en streaming que vayan más allá de las series de instituto protagonizadas por personas de buen ver. Es un hecho. Hay un gran porcentaje de la generación Z que no entiende el entretenimiento o el audiovisual sin Youtube, Twitch, TikTok y el resto de plataformas alejadas del consumo pasivo clásico: ya no son simples receptores, sino que con su opinión pueden influir en lo que ven o incluso crearlo ellos mismos. Quizá por eso, 'Rubius Next Level Japón' sea una adorable rara avis mucho más solvente de lo que parece tratando de juntar un público terminantemente online y otro que sigue un modelo más clásico. ¿Lo consigue? Bueno, más o menos.

Oishii

A la hora de hacer un documental sobre viajes, tienes tres opciones. Una es ser didáctico, al estilo 'Callejeros viajeros' o canales de Youtube como Alan por el mundo. Otra es viajar por los países resaltando sus rarezas y haciendo pruebas, al estilo 'The Amazing Race' o 'Pekín Express'. Finalmente, nos queda la de convertir al viajero en el protagonista, como en la fabulosa 'An idiot abroad' o canales como Luisito Comunica. 'Rubius Next Level Japón' trata de ser una mezcla de las tres, con resultados desiguales pero que, cuando acierta, lo hace de pleno.

Lejos de tratarse de cuatro episodios dedicados a reírse de las tradiciones japonesas, 'Rubius Next Level Japón' pone al youtuber en el centro de todo, haciéndole pasar por distintas pruebas que tratan con respeto al país nipón incluso cuando debe enfrentarse a rarezas como el sumo, el cosplay o las peleas de mechas. Antes y después de cada una de ellas, el programa deja espacio a los expertos que asesoran a Rubius para explayarse sobre lo que hacen y no dejar la prueba en lo bizarro por lo bizarro. La verdad, se agradece.

El problema es que, a diferencia de otros realities y concursos sobre viajes, no importa si Rubius supera o no la prueba en cuestión: el resultado siempre será el mismo porque la trama debe avanzar. Su naturaleza de concurso para una sola persona disfrazada de serie televisiva para alguien que sabe en todo momento a lo que va a enfrentarse y, por tanto, debe fingir las reacciones, no termina nunca de encajar las piezas del todo. Sí, nuestro protagonista está genuinamente emocionado por conducir el coche de 'Initial D', por ejemplo, pero el reality nos priva de su reacción genuina si no hubiera sabido lo que iba a encontrarse todo el tiempo. La serie de Amazon Prime Video no busca emociones reales y acaba falseándolas. En ocasiones da el pego, pero otras, como en la escuela de educación para mascotas, se ve el cartón piedra tras el telón. Por suerte, tiene otros puntos por los que merece la pena acercarse a ella.

¿Dónde está Wilson?

Al final, todo depende de lo que aprecies a Rubén Doblas: si ha formado parte de tu infancia y adolescencia, disfrutarás muchísimo viéndole haciendo diferentes retos (aprender a usar una espada samurái, disfrazarse de colegiala, bailando con traje de gato, etcétera). Si no sabes quién es encontrarás ante ti a alguien muy carismático, de manera innegable, pero también ciertamente sobreactuado en una serie hecha a su medida.

La endeble trama argumental que una la serie, en la que Rubius tendrá que recuperar a su gato de las manos de un demonio maligno japonés y que sirve como excusa para todas las perrerías que el equipo le ha preparado, tiene su punto álgido al final de cada capítulo, cuando se luce una animación estilosa en cuatro estilos distintos (uno por episodio) que nos hace pensar en qué hubiera pasado con 'Virtual Hero' si se hubieran atrevido a ir un poquito más allá. En el punto negativo, la voz en off que acompaña las desventuras del creador de contenido se hace repetitiva e infantil, además de ser absolutamente innecesaria.

Por lo general, la serie brilla más cuanto más se aleja de la narrativa más convencional (aparte del fabuloso estilismo animado) y se centra más en las pruebas en sí mismas, lo que demuestra que quizá debiera haber estado enfocada más a la competición o a una serie de catastróficas desdichas al estilo Karl Pilkington que a un devenir de rarezas tan divertidas como preparadas y que terminan aguándose un poco cuanto más claro queda que todo el mundo está en el ajo, eliminando del todo el factor sorpresa y la imprevisibilidad.

Rubius same level

'Rubius Next Level Japón' no va a cambiar la opinión de nadie sobre el youtuber, pero se convierte en cita obligada para sus fans (incluyendo momentos míticos rescatados de su propia vida en Internet), siendo, además, una manera perfecta de meter la patita en ese mundo para todos los que alguna vez tuvieron curiosidad pero les pareció demasiado alejado de su lugar de confort. Es un reality, un documental, una serie sobre viajes y, al mismo tiempo, pura ficción en una mezcla imposible que, curiosamente, sale mejor de lo que cualquiera podría predecir.

Es cierto que la serie bascula en la línea entre lo juvenil y lo alarmantemente adolescente, pero al fin y al cabo ese es el público objetivo de Rubius, que en ningún momento sale malparado del metraje. Al contrario, los distintos amigos que va encontrando por el camino le loan continuamente (con alguna excepción, como el experto el tiro con arco) y en ocasiones incluso queda el regusto de ser un publirreportaje a su efigie.

Sin embargo, hay algo cándido, divertido y especial en 'Rubius Next Level Japón', una carta de amor a Japón, las rarezas personales, el anime y los gatos, que nos hace verla hasta el final con una sonrisa. Pudiendo haber caído en un producto autocontenido exclusivo para fans, se agradece que haya ido más allá, llegando a una audiencia general y mostrando la madurez de un creador que ha crecido junto con su público. No tiene sentido juzgar negativamente una hamburguesa porque tú preferirías comer una lata de atún: aquí pasa exactamente lo mismo. La serie, desde el minuto uno, no engaña en su propuesta de divertimento juvenil sin complejos. Para ver 'The Wire' siempre te puedes poner 'The Wire'.

Aclaración - El proyecto ha sido creado por NOOB Studios y Webedia España, en colaboración con Warner Bros ITVP España. Espinof pertenece a Webedia.

En Espinof | Las 9 mejores series de anime de 2023... por ahora