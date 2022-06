Qué ver en HBO Max: una de las series más importantes de la historia cumple 20 años y sigue siendo una absoluta joya

Hay series que han terminado marcando época con el tiempo, incluso sin ser realmente fenómenos en su momento. Series cuya grandeza se ha alabado hasta la extenuación, casi sin espacio al cuestionamiento o a interrogar de verdad su aplauso. Pero claro, luego llegas a ellas y te das cuenta de que todo era verdad. Era así de buena.

Da igual el momento, da igual la situación, siempre es apropiado regresar (o descubrir) a la que es una de las mejores series de la historia. Pero ahora que se cumplen 20 años de su estreno se vuelve aún más imprescindible destacar a 'The Wire (Bajo escucha)', esa joyaza de la televisión que tenemos disponible a través de HBO Max.

El diablo en cada esquina

Todo se lo debemos a David Simon, el genial showrunner que dio forma a esta singular exploración de los habitantes de una compleja y hasta hostil localización. Instauró un modelo que ha hecho brillantes posteriores proyectos como 'Treme', 'The Deuce', 'Show Me a Hero' o la más reciente 'La ciudad es nuestra'. Pero 'The Wire' siempre será especial.

A lo largo de cinco imprescindibles temporadas vemos explorado cada rincón de Baltimore, desde los estratos más bajos a las más altas esferas. Las calles donde se trapichea la droga, los policías que los vigilan para desentrañar el entramado, los trabajadores del puerto, el sistema educativo, los engranajes políticos, las redacciones de periódicos.

Todo es cubierto con enorme rigurosidad y autenticidad, creando unos maravillosos e interesantes personajes en el camino. Incluso siendo una serie de tonalidad realista, consigue crear un ecosistema propio que sólo parece existir en las series de Simon, llenas de color y vida gracias a los individuos que la pueblan y las relaciones que establecen.

'The Wire (Bajo escucha'): imprescindible

Gracias a ese gran trabajo en la creación es fácil sentirse atraído por los oscuros mundos que trata de contar. La peligrosidad en cada esquina, la corrupción en las instituciones, la sensación de que todo puede irse a la mierda en un momento. La sensación es acongojante pero exquisita, además de constante a lo largo de sus varias y excelentes temporadas.

Su manera de contar personajes moralmente llenos de grises, sin juzgar en ningún momento, sigue siendo ejemplar para otras series que han querido explorar ciudades corrompidas hasta la raíz. Una sobresaliente pieza que nunca deja de tener cosas que contar, y de tener relevancia con el momento que se vive. En definitiva, es una serie imprescindible.