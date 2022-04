Sólo dura 6 horas y la tienes en HBO Max: una formidable serie con Oscar Isaac sobre el poder político, del creador de 'The Wire'

"Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia". Una frase del gran novelista Scott Fitzgerald que parece haber servido de leitmotiv para toda la obra de David Simon, que termina colocando a casi todos los personajes de sus series como héroes de sus propias historias. Y es una fórmula ganadora. 'The Wire', 'Treme', 'The Deuce', 'La conjura contra América' y ahora también con su nueva serie 'La ciudad es nuestra'.

No obstante, esta mencionada frase es la que da título a 'Show Me a Hero', una de las miniseries que hizo para HBO en 2015 que era otro soberbio ejercicio de rigor y excelente factura seriéfila marca de la casa. Pasó desapercibida en su momento, como sucede prácticamente con todas las obras de Simon, que no empiezan a despuntar hasta pasados, más o menos, siete años. Y ya hace siete años de esta, así que igual es momento de recuperarla en HBO Max.

El poder del precio

A lo largo de seis episodios, 'Show Me a Hero' nos introduce en la compleja realidad de los ciudadanos, activistas y burócratas de la ciudad de Yonkers, en el estado de Nueva York, durante los años ochenta.

Nick Wasicsko (Oscar Isaac) es la cara joven de la política local, y como recién elegido alcalde debe lidiar con una ordenanza judicial cargada de polémica. Esta orden establece la construcción de una serie de viviendas para familias desprotegidas y sin recursos en medio de barrios blancos acomodados.

Por supuesto, este proyecto creará una fractura irreparable en la ciudad. Los propietarios adinerados se oponen a que se creen estas viviendas que van a devaluar el precio de sus propiedades, mientras que estas familias vulnerables, de raza negra e hispana en su mayoría, necesitan de un hogar y recursos para escapar de los problemas que los ahogan.

Una historia de drama bastante urgente, que conecta planificación urbanística, tejemanejes políticos, tensiones raciales y poderes económicos. Con todo, la serie no cae en sensacionalismos, y lo tenía fácil para ello teniendo de director principal a Paul Haggis ('Crash').

Como buen veterano del medio, Simon sabe aprovechar la extensión y la división en capítulos para dar espacio requerido a un complejo y variado grupo de personajes, que permite trazar todas las ideas y las críticas sociales que quiere elaborar que se aplican también a la sociedad actual. Un poliédrico ejercicio que consigue tener una fuerza inmensa sin recurrir a momentos facilones y explosivos. Drama bien construido, puro y duro.

'Show Me a Hero': urbanismo, dinero y raza

Contando también con un prodigioso Oscar Isaac en este complejo e interesantísimo personaje del alcalde, que ejerce en parte de eje central de todas las ramificaciones de la serie, esta se convierte en un triunfo absoluto, nuevo ejemplo de la maestría de Simon.

También una enriquecedora pieza sobre la intersección entre discriminación e intereses políticos y económicos que nunca pierde vigencia, por desgracia. Mientras estas injusticias se sigan produciendo, habrá un David Simon ahí para señalarlas.