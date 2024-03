Últimos días para ver en Amazon Prime Video uno de los grandes títulos bélicos de la última década protagonizado por un reparto de auténtico lujo

Antes de que firmase su primer descarrilamiento cinematográfico con su salto al cine de superhéroes en la infame 'Escuadrón suicida' de 2016, la filmografía de David Ayer, tanto en su rol de director como en su faceta de guionista se componía de triunfos —más o menos sólidos, pero triunfos después de todo—; demostrando que era todo un experto en retratar la violencia a pie de calle y las dinámicas entre los miembros de las fuerzas del orden más variopintos.

Claustrofobia en el campo de batalla

Tras enamorar con el libreto de 'Training Day', que firmó en solitario, Ayer dio el salto a la dirección especializándose en los ambientes urbanos contemporáneos, pero en el año 2014 el de Illinois retrocedió hasta el convulso 1945 para narrar los últimos compases de la II Guerra Mundial a través de los ojos de una brigada de soldados americanos a bordo de un tanque en la notable 'Corazones de acero' —'Fury'—.

Este modélico relato bélico, además de funcionar plenamente tanto en sus aspiraciones narrativas como en su electrizante y crudo tratamiento formal es, probablemente, el largometraje más sólido de la carrera del realizador. Buena parte del éxito se debe, sin duda, a la experiencia de Ayer en el campo militar —concretamente en el cuerpo de marines—, trasladada a la pantalla inyectando un extra de veracidad con conocimiento de causa.

Puede que, en última instancia, y como suele ocurrir en toda buena producción que se precie, el gran reclamo que hace que todo funcione como un reloj sean unos personajes redondos con unas relaciones perfectamente definidas y tan viscerales como el tratamiento de la violencia de la cinta. Una colección de almas rotas por el conflicto bélico interpretadas por un puñado de estrellas que elevan la función a un nuevo nivel.

Brad Pitt, Jon Bernthal, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jason Isaacs y un Michael Peña que volvió a demostrar ser un secundario de auténtico lujo encabezan el reparto de una de las grandes cintas de su género producidas en la última década que abandonará el catálogo de Amazon Prime Video el próximo 31 de marzo. No dudes en darle una oportunidad si no lo has hecho ya antes de que se esfume.

