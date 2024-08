Últimos días para ver en Prime Video la exitosa adaptación de una saga superventas de la que nunca llegamos a ver las secuelas

Los fenómenos literarios corren el riesgo de arrasar en el momento de su pico de popularidad, para luego desaparecer sin dejar rastro. 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres' fue todo un hito en literatura, e incluso tuvo una notable adaptadión estadounidense en manos de David Fincher que desaparecerá del catálogo de Amazon Prime Video el próximo 31 de agosto.

La chica con el tatuaje de dragón

Pendiente de poder librarse de una acusación de difamación, el periodista Mikael Blomkvist se traslada a una recóndita isla de Suecia para investigar el caso sin resolver de la muerte de una joven hace 40 años. Para lograrlo, contará con la ayuda de la joven hacker punk, Lisbeth Salander.

'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres' ('The girl with the dragon tattoo') es una película dirigida por David Fincher, basada en la primera entrega de la saga superventas escrita por Stieg Larsson y que fue la responsable de poner de moda la novela negra nórdica a mediados de la primera década de los 2000.

No es la primera versión de esta historia, ya que la saga fue adaptada en su totalidad (al menos, sus tres primeras entregas, que fueron las que escribió el autor antes de fallecer) en su país de origen, con Noomi Rapace y Michael Nyqvist como Lisbeth y Mikael en las tres adaptaciones estrenadas en 2009.

La versión estadounidense llegó en 2011 y funcionó bien en taquilla, con 239,3 millones de dólares recaudados (frente a los 90 millones de presupuesto). Con estos datos, enseguida se confirmaron las dos siguientes secuelas, pero la cosa se alargó por diversas reescrituras de guion hasta que finalmente se abandonó el proyecto y no supimos nada nunca más de esa segunda y tercera parte.

Pese a la pereza inicial que daba un remake de EE.UU, fue una grata sorpresa y un thriller digno de los mejores trabajos de Fincher. El director mejoró la cinta original y nos plantó un relato oscuro, lleno de suspense y con dos protagonistas interpretados por Daniel Craig y Rooney Mara que irradiaban química.

Una lástima que no tuviéramos continuidad de estos personajes, ya que finalmente la productora se decantó por hacer un reinicio y adaptar 'Lo que no te mata te hace más fuerte' (la historia del cuarto libro, escrito por otro autor), con Claire Foy como Lisbeth y Fede Álvarez en la dirección. Una película notable pero que poco podía hacer al lado de un trabajo tan redondo como el que nos regaló Fincher.

