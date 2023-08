"Espero que alguien esté pirateando y salvando todo esto". El creador de 'Más allá del jardín' revienta contra los servicios de streaming

Hace unos años casi el peor miedo que teníamos con nuestras series favoritas era que terminasen canceladas y muertas para siempre. Ahora también tenemos que preocuparnos de que desaparezcan de las plataformas de streaming.

Max ha sido principalmente la plataforma con la tijera más grande y que eliminaba series y películas originales sin piedad. La animación también se ha visto muy afectada, y una de las últimas víctimas en caer ha sido la maravillosa 'Más allá del jardín' ('Over the Garden Wall').

Lo que quedará en el otro lado del muro

Varias series de Cartoon Network y Adult Swim han empezado a desaparecer del catálogo de Max en Estados Unidos, y 'Más allá del jardín' también se unirá a las bajas a partir del 31 de agosto. Obviamente, a su creador Patrick McHale este cambio no le ha hecho nada de gracia y ha explotado en sus redes sociales contra este tipo de políticas.

"Es gracioso. Acabo de ver esto", dijo McHale en X (Twitter) sobre el anuncio. "Y da la casualidad de llevo todo el día aguantándome twittear esto: Espero que alguien ahí fuera este pirateando y salvando todas las cosas de estos servicios de streaming, porque estoy muy seguro que gran parte de ello va a desaparecer y convertirse en media perdida".

Al final McHale borró el tweet incendiario porque "no le gusta recibir demasiada atención con sus posts" y para probar su opinión sobre las piezas de media perdida, pero parece que McHale se enteró de que 'Más allá del jardín' dejaba su casa igual que el resto de mortales: por las noticias.

Y teniendo en cuenta que muchas series y películas ya no reciben ediciones físicas, o las que tuvieron en su momento ya andan completamente descatalogadas, si seguimos a este ritmo es posible que muchas de nuestras creaciones preferidas terminen desapareciendo para siempre. Por lo menos la serie de McHale parece que seguirá disponible a través de Hulu, pero veremos qué pasa en el resto del mundo.

A día de hoy, 'Más allá del jardín' todavia se puede ver en España en HBO Max y no se sabe con seguridad si también se nos irá, así que mejor aprovechar mientras está disponible y ponernos al día con ella si no todavía no hemos visto esta gran joyita de la animación reciente. La trama sigue a Wirt y Greg, dos hermanos que se encuentran perdidos en un extraño bosque y comienzan un viaje a través de esta tierra misteriosa para volver a casa.

