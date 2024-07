"Luce como Marvel". El director de 'Gru: Mi villano favorito 4' explica cómo nacieron los superpoderes de los Minions

El negocio de 'Gru' y 'Los Minions' no está exclusivamente en la taquilla, aunque también ahí dé pingües beneficios: está también en el merchandising, global y hegemónico en la cultura popular como pocas sagas lo consiguen hoy en día. Los Minions han llenado todo, desde bañadores hasta mochilas pasando por tarteras, peluches, tazas y hasta pelotas de playa. El mundo está gobernado por los Minions y, por supuesto, han sido el centro de la campaña promocional de 'Gru: Mi villano favorito 4' en su nueva versión superheroica. Y hala, a imprimir dinero.

Filet minion

De hecho, y más allá de la respuesta obvia ("Queríamos más dinero"), el director de la cinta, Chris Renaud, que ya co-dirigió las dos primeras, ha desgranado en IndieWire por qué decidió que los Minions se volvieran superhéroes.

Llevaba tiempo queriendo tener una oportunidad para jugar con este tipo de arquetipos superheroicos de Marvel y DC. Y puede ser un desafío coger a los Minions y hacer nuevas configuraciones e ideas visuales, además de nueva animación.

En 'Gru 2' eran el objetivo de una conspiración para hacerlos malvados; en 'Gru 3' estaban en la cárcel. Así que en 'Gru 4' están en este pueblo de protección de testigos, y empezamos trabajando con ellos como simples agentes de la Liga Anti-Villanos. Pero no sentíamos que estuviéramos yendo suficientemente lejos, porque ya les habíamos visto con trajes, y probando armas, y así es como surgió la idea del Mega Minion con superpoderes.

También es verdad que no salen lo suficiente en la película, y Renaud es consciente de que tenían que darlo todo de un solo vistazo: "Tim, siendo el alto, tenía sentido que fuera el que se estira. Mel, que tiene un solo ojo, tuvo las gafas que lanzan lásers. Dave y Jerry son los fuertes, y Gus es nuevo y puede volar".

Además, les diseñaron un traje único para ellos: "Luce como Marvel. Tiene ese tipo de patrón en forma de panal, y si miras en su parte trasera, hay cremalleras". En cuanto a los poderes en sí, bueno, digamos que nos pueden recordar a otras cosas... y son perfectamente conscientes de ello.

Para el tío que se estira jugamos con muchas ideas. Hemos visto a Elastigirl y a Mr. Fantástico y pueden convertirse en formas y cosas. Al final, con Mega Tim solo llegamos a que sus brazos se estiraran y caminara con su cabeza agachada. Sus poderes quizá no son tan geniales. Son aspiracionales.

Las referencias están bastante claras: La Cosa y Mr. Fantástico de 'Los cuatro fantásticos', Cíclope de los 'X-Men' y poderes prototípicos de fuerza y vuelo. Obviamente, no son pocos los que se han preguntado si ha bebido de 'Los Increíbles', no solo en los personajes superheroicos, sino también en el diseño de Gru Jr, cuyo diseño le debe bastante a Jack-Jack. Sin embargo, el director no opina así.

Hablamos sobre ello, pero, la verdad, para mí empieza y termina en el hecho de que los dos son bebés con pelo rojo. Queríamos que tuviera algo de su madre, así que por eso le dimos el pelo rojo. Lo hicieron también en 'Los increíbles', pero nuestro punto de vista al respecto era que el personaje tenía que tener un lugar al que ir, y por eso Gru tiene una relación antagónica con él. No parece que le guste y prefiere a su madre, lo que creo que es una experiencia identificable para la gente que ha cogido un bebé que no quiere estar con ellos.

Por supuesto, 'Gru 4' está siendo un éxito de audiencia (quizá no tan rotundo como las anteriores, todo sea dicho) lo que nos asegura una quinta parte y, probablemente, una tercera de los Minions. ¿Exploraremos allí mejor su superheroísmo o se ha terminado para siempre en esta cuarta entrega? Está por ver.

