'Made in Abyss': nuevo tráiler de la temporada 2 con nuevos personajes y más aventuras para Riko y Reg

Este verano se estrena la segunda temporada de 'Made in Abyss' tras dos años desde la última película de anime y un largo parón en la historia. Ya sabemos que tendremos una ventana de estreno en julio para los nuevos capítulos, y con el reloj corriendo cada vez más deprisa, desde la web oficial del anime han lanzado un nuevo tráiler.

Nuevas caras y nuevos horizontes por explorar

'Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun', como se ha llamado a esta segunda temporada del anime, continuará directamente los eventos de la película 'Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul'.

Aunque ya habíamos visto un primer tráiler con el anuncio de los nuevos capítulos, este nuevo avance nos deja un mejor vistazo y en especial nos presenta a un nuevo personaje: Faputa, la princesa de Narehate.

Se he confirmado que la segunda temporada del anime volverá a contar con Miyu Tomita como Riko, Mariya Ise como Reg, y Shiori Izawa como Nanachi. También llegan nuevos miembros al reparto para los nuevos personajes a los que conoceremos en los siguientes capítulos: Misaki Kuno como Faputa, Yuka Terasaki como Vueko, Hiroaki Hirata como Wazukyan, Mitsuki Saiga como Belaf, Kimiko Saito como Muugi, Hiroki Goto como Majikaja, Kana Ichinose como Maaa y Ryota Takeuchi como Gaburoon.

La animación de 'Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun' volverá a correr a cuenta de Kimena Citrus, quienes se encargaron de la primera temporada del anime y de las películas de la franquicia.

'Made in Abyss' sigue a Riko, una huérfana que sueña en convertirse en una explorador legendaria y desentrañar los misterios del enorme agujero que rodea la ciudad donde vive. Se dice que este Abismo llega hasta las mismísimas profundidades de la tierra y oculta todo tipo de artefactos y misterios de una civilización perdida. Un día durante sus exploraciones, Riko se encuentra con un extraño robot con forma de niño al que bautiza com Reg y lleva consigo de vuelta a la ciudad.