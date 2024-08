La serie animada de 'Tomb Raider' de Netflix ya tiene fecha de estreno, y su nuevo tráiler promete ponerle las cosas difíciles a Lara Croft

Próximamente Lara Croft tendrá una serie en acción real de la mano de Phoebe Waller-Bridge. Pero antes de que llegue ese momento los fans de 'Tomb Raider' tienen por delante otra parada en el camino: la serie animada de Netflix.

'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft' es el siguiente proyecto de Powerhouse Animation, el estudio detrás de 'Castlevania' y 'Masters of the Universe: Revelation' que no quiere soltar de todo las IPs de videojuegos. Ya el año pasado se dejó ver un primerísimo avance, pero ahora tenemos el estreno casi encima y Netflix nos ha dejado un tráiler bastante más jugoso.

El broche final

La nueva serie de 'Tomb Raider' tendrá a una Lara que no consigue escapar del todo de su pasado, y parece que hará bastante hincapié en sus relación con su familia. Aunque tampoco parece que nos vaya a faltar el lado de exploración y aventura y ya en el nuevo tráiler se ve que las va a pasar canutas.

'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft' está ambientada en la continuidad de la trilogía de videojuegos de Crystal Dynamics que arrancó en 2013 y que se cerró con 'Shadow of the Tomb Raider'. Y, según los creadores de la serie animada, permitirá terminar de cerrar algunas tramas y darle un broche final a toda la historia.

Con el nuevo tráiler también se ha confirmado que 'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft' llegará a Netflix el próximo 10 de octubre. En principio se espera que la serie tenga dos temporadas (o dos partes), aunque aún no se ha confirmado el número total de episodios.

que Hayley Atwell será la voz de Lara Croft, mientras que Allen Maldonado será Zip y Earl Baylon repite su papel de los juegos recientes como Jonah Maiava.

