'Los Simpson' desvela uno de los más grandes enigmas de la serie (cogido con pinzas): por qué Homer sigue trabajando en la central nuclear

Desde que empezó 'Los Simpson' hasta ahora, Homer ha tenido casi doscientos trabajos diferentes, desde astronauta hasta boxeador, payaso o incluso actor de doblaje. Pero si hay uno con el que todo el mundo le identifica, ese es el de jefe de seguridad en la central nuclear de Springfield, que en su día ya estuvo a punto de volar por los aires y que es tan sencillo que pudo ser sustituido por un muñeco cantando "Doy el callo por dinero, nosequé y nosecuantos pero a mí dame dinero". Entonces, y más tras los diferentes periodos de recesión que han vivido en Springfield, ¿cuál es el motivo de mantenerle en la empresa?

Ojo: Spoilers del último episodio de 'Los Simpson' emitido en Estados Unidos y que aún tardará unos meses en llegar a Disney+. Avisados quedais.

Nucelar, se dice nucelar

En el nuevo episodio de la temporada 36 de la serie, titulado 'Shoddy Heat', hemos descubierto por fin por qué el señor Burns no le ha dado la patada a estas alturas (aunque, como veremos después, en realidad lo ha hecho en numerosas ocasiones). Y no, no tiene que ver con que su padre fuera a la guerra con él, con que Maggie le disparara o con que Lisa le ayudara a levantarse cuando cayó en bancarrota. En realidad, todo se remonta a la década de los 80, cuando Abe (el abuelo, si no sois muy duchos en la serie) trabajaba de detective privado junto a un compañero llamado Billy O'Donnell.

O'Donnell desaparece tratando de investigar al señor Burns, y este le ofrece a Abe un trato para que se olvide de él: no solo promete dar trabajo a su hijo Homer cuando crezca, sino también que no le despedirá jamás, sin importar lo mucho que la líe. De hecho, a día de hoy Homer ya la ha liado 742 veces, pero su jefe sigue siendo fiel a la promesa y no le despedirá jamás.

Esta historia puede resultar interesante, pero hace un par de traiciones a su propia trama. Por un lado, se establece que Homer y Abe no se conocieron en la II Guerra Mundial como parte del Pez Volador, y, aún peor, que todas las veces que Burns ha despedido a Homer no han existido. Y no han sido pocas precisamente, ¡si hasta apareció en la portada del Springfield Shopper! Al final, con casi 800 episodios a sus espaldas, es normal que de vez en cuando se traicionen a sí mismos, pero como fans... no vamos a engañarnos: duele un poquito.

