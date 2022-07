'Los Simpson' volverá a reírse de Stephen King en el clásico especial de Halloween, que incluirá un importante cambio esta temporada

Le pese a quien le pese, 'Los Simpson' ya están preparando su desembarco de nuevos episodios con la temporada 34. Y aunque no es la serie que fue desde hace más de veinte años, ahora tampoco pretende serlo: tras muchísimos años de hastío y desierto, al final se ha convertido en algo diferente, que quiere a los personajes y juega con el formato, consciente de que jamás volverá a ser la revolución que fue en su día. Y para muestra de este juego con el formato, un botón: el próximo especial de la Casa-Árbol del Terror no tendrá tres historias sino solo una parodia, 'It'.

Mosquis, aquí todos flotan

De hecho no habrá uno, sino dos especiales de Halloween: uno tendrá las tres historias habituales (de las que de momento solo se conoce 'Death note', que, por lo visto, experimentará con la animación de una manera única) y el otro adaptará a su manera durante veinte minutos el libro de Stephen King.

Nunca hemos hecho una sola historia fantástica, sangrienta, aterradora, oscura, contada en los 20 minutos y 40 segundos que dura un episodio. Creo que los fans se van a emocionar de verdad. Los tatuajes de Krusty como Pennywise ya existen, así que estamos escribiendo más allá de ellos. Quieres tantos momentos dignos de tatuajes en tus episodios como puedas.

No es la primera vez que 'Los Simpson' tontean con King: no olvidemos el segmento de 'El Resplandior' en la temporada 6 o el de 'La Zona Ned' en la 16. Es más, el propio escritor salía en la serie recomendando su nuevo libro a Marge y Rasca y Pica hacían su 'Misery' particular. Ahora, tendremos toda una historia basada en los Perdedores de Springfield. Aunque no os lo creáis, 'Los Simpson' han subido de calidad los últimos años (no era difícil), así que, personalmente, lo estoy esperando con ganas. Y es que aquí debajo todos flotan.