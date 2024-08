De Springfield a la Casa Blanca: la historia de una frase acuñada por 'Los Simpson' que resonó en el mundo real y cambió a la política

En el vasto universo de la cultura pop, algunas frases logran trascender la pantalla y se convierten en parte del lenguaje cotidiano. Una de ellas, es proveniente de la icónica serie animada 'Los Simpson' que pueden sumar a su lista de logros el haber influido en salvar la vida de dos niños y hasta en las predicciones de un futuro que ya estamos viviendo, sin embargo, una frase del guion de un capítulo de 1995 ha demostrado tener una resonancia particular en el ámbito político.

En el capítulo de la sexta temporada, vemos al personaje de Krusty el Payaso en el episodio "A Star is Burns". En una escena, Krusty justifica su voto a favor de una película de Montgomery Burns con la frase: "Digamos que me conmovió... ¡A UNA CASA MÁS GRANDE! Ups, dije la parte silenciosa en voz alta y la parte alta en silencio".

La expresión, en su sencillez, encapsula la idea de vocalizar un pensamiento o sentimiento que, por convención social o interés personal, suele mantenerse oculto. Aunque en su momento no pasó de ser una simple frase en el guion, lo cierto es que, en el contexto de la política, esta frase ha adquirido un significado más profundo, aludiendo a la tendencia de algunos contendientes y mandatarios a expresar públicamente opiniones o intenciones que, en otros tiempos, habrían sido consideradas inapropiadas o incluso peligrosas.

Los Simpson y su influencia en la política

La frase "Decir la parte silenciosa en voz alta" ("Saying the quiet part out loud") ha sido utilizada con frecuencia por analistas políticos y comentaristas para describir discursos y acciones de figuras públicas que parecen desafiar las normas establecidas.

Ni qué decir que grandes políticos de la actualidad han utilizado esta frase en sus debates y en sus declaraciones, como no podía ser de otra forma, uno de los claros ejemplos es el de aquellos que hacen referencia Donald Trump, aunque también es un término que se ha llevado a los juzgados, como lo fue en el caso de Jeffrey Epstein.

Algunos argumentan que la creciente polarización política y la proliferación de las redes sociales han creado un entorno en el que los políticos se sienten más libres para expresar sus opiniones más extremas, sin temor a las consecuencias.

Más allá de su uso en el análisis político, la frase "Decir la parte silenciosa en voz alta" se ha convertido en una expresión idiomática en el lenguaje cotidiano.

La influencia de Los Simpson en la cultura popular es, sin duda, innegable, y esta frase es solo un ejemplo más de cómo la serie ha logrado trascender las barreras de la ficción y convertirse en un referente cultural demostrando una vez más su capacidad para reflejar y satirizar la sociedad en la que vivimos.

Foto de portada YouTube

